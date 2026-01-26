Vitor Roque pode voltar aos titulares do Palmeiras em estreia no Brasileirão

O Palmeiras voltou a treinar nesta segunda-feira (26) de olho na estreia da equipe pelo Brasileirão e com uma dúvida na escalação: Vitor Roque será titular? O atacante iniciou o clássico diante do São Paulo, no último sábado (24), no banco de reservas e atuou por cerca de 13 minutos durante o segundo tempo. Embora não tenha lesão, a condição física de Vitor Roque gerou preocupação na última semana. Isso porque o atacante deixou o campo com dores no joelho no final de semana anterior, na partida diante do Mirassol. Nos treinos seguintes, o “Tigrinho” chegou a trabalhar com carga controlada.

Na atual temporada, Vitor Roque participou de três dos cinco jogos do Verdão no Paulistão, sendo titular em dois deles. Sua estreia aconteceu apenas na segunda rodada, diante do Santos. Isso porque o atacante sofreu uma lesão ainda nos primeiros dias de trabalho, durante jogo-treino diante do Desportivo Brasil. Ao todo, foram 101 minutos em campo, sem gols marcados até o momento.

Com foi o treino do Palmeiras? Nesta segunda-feira, os atletas do Palmeiras fizeram ativação no centro de excelência do clube durante o treino. Na sequência, foram a campo e aprimoraram movimentações, marcações, construções de jogadas, saídas de bola, cruzamentos e finalizações. Vale destacar que os jogadores que atuaram como titulares contra o São Paulo saíram mais cedo para trabalhos regenerativos. Os demais atletas fizeram treino técnico em campo reduzido. Entre os desfalques da atividade estão os meio-campistas Lucas Evangelista e Figueiredo. Ambos seguem em processo de transição física no gramado. O atacante Paulinho, por sua vez, fez tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. Assim, a estreia do Palmeiras no Brasileirão está marcada para quarta-feira (28), às 19h (de Brasília). O jogo acontece na Arena MRV, casa do Galo, em Belo Horizonte (MG).