Vini Jr registra queda de rendimento no Real Madrid após vice na Bola de Ouro

No dia 28 de outubro de 2024, a revista France Football entregou a Bola de Ouro a Rodri. Vini Jr terminou na segunda colocação, em uma cerimônia marcada pela ausência de toda a delegação do Real Madrid, que teria optado por não comparecer ao saber que o brasileiro não seria o vencedor. Pouco depois, uma mensagem de Vini nas redes sociais ganhou grande repercussão.

“Vou fazer dez vezes mais se for preciso. Eles não estão preparados”, escreveu o atacante. Na temporada 2023/24, Vini somou 24 gols e nove assistências em 39 partidas pelo Real Madrid, ano em que conquistou a Champions e a LaLiga. Mesmo assim, acabou superado por Rodri, campeão da Eurocopa e da Premier League.

Desde então, porém, o desempenho do brasileiro caiu. Essa é a conclusão de um levantamento divulgado pela rádio espanhola ‘Cadena Cope’, que comparou números do atacante na temporada 2023/24 com os dados registrados após aquele período.

O principal indicador é o número de gols. Antes, Vini balançava as redes, em média, a cada dois jogos. Agora, marca apenas uma vez a cada quatro partidas, o que representa uma queda de 50% na produção ofensiva. Outro dado relevante é o impacto direto no placar: na temporada em que foi vice da Bola de Ouro, seus gols renderam 20 pontos ao Real Madrid. Desde então, esse número caiu para apenas oito.

Outros fundamentos também apresentaram redução. Vini passou a tentar cerca de 25% menos dribles, mantendo o mesmo índice de acerto, e diminuiu em 20% o número de cruzamentos. O único quesito em que segue no mesmo nível é o das assistências, com média de uma a cada três jogos.