Vídeo! Leitura labial revela xingamentos em discussão entre Hulk e Kaio Jorge no clássico

Vídeo! Leitura labial revela xingamentos em discussão entre Hulk e Kaio Jorge no clássicoDublador detalha troca de ofensas após lance polêmico em vitória do Atlético-MG diante do Cruzeiro, na Arena MRV
A discussão entre Hulk e Kaio Jorge durante o clássico entre Atlético e Cruzeiro teve o diálogo revelado nesta segunda-feira (26). Em vídeo publicado nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado apresentou a leitura labial do bate-boca ocorrido no fim do segundo tempo da vitória atleticana nesse domingo (25), na Arena MRV.
O clima entre os astros dos rivais mineiros esquentou logo após a reclamação de jogadores do Atlético por um possível pênalti em Bernard. Atletas dos dois clubes se aproximaram do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, e a situação saiu do controle em poucos segundos.
A leitura labial expõe logo de cara uma cobrança de Hulk à postura do árbitro que, em mei0 à reclamação, puxou a camisa de Fabrício Bruno. O zagueiro reagiu com ofensa e abriu espaço para entrada de Kaio Jorge na discussão, já com xingamentos ao ídolo atleticano.
“Tira a mão, vai tomar no c…”, disse Fabrício ao camisa 7. Kaio, então, surge na discussão: “Vai se f…, c…. Seu chorão. Arrombado”.
“Que isso, c… Vai se f…, rapaz”, rebateu o camisa 7 do Atlético. O atacante cruzeirense retruca novamente, diz que Hulk “não está jogando mais nada” e o pede para “parar de chorar”.
Atlético MG X Cruzeiro DUBLADO!