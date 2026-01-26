Vídeo! Leitura labial revela xingamentos em discussão entre Hulk e Kaio Jorge no clássico

Dublador detalha troca de ofensas após lance polêmico em vitória do Atlético-MG diante do Cruzeiro, na Arena MRV

A discussão entre Hulk e Kaio Jorge durante o clássico entre Atlético e Cruzeiro teve o diálogo revelado nesta segunda-feira (26). Em vídeo publicado nas redes sociais, o dublador Gustavo Machado apresentou a leitura labial do bate-boca ocorrido no fim do segundo tempo da vitória atleticana nesse domingo (25), na Arena MRV.

O clima entre os astros dos rivais mineiros esquentou logo após a reclamação de jogadores do Atlético por um possível pênalti em Bernard. Atletas dos dois clubes se aproximaram do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, e a situação saiu do controle em poucos segundos.