Veja! Vitória homenageia Wagner Moura antes do Ba-Vi e celebra indicação ao Oscar

Clube de coração do ator, o Rubro-Negro exibiu faixa e camisas com uma frase emblemática do artista baiano / Crédito: Jogada 10

O Vitória transformou o pré-clássico contra o Bahia, pelo Campeonato Baiano, em palco de homenagem. No domingo (25), o clube celebrou o reconhecimento inédito a Wagner Moura ao Oscar 2026, primeiro artista brasileiro indicado na categoria de melhor ator, e reforçou a ligação pública do astro com o time rubro-negro. Em ação proposta pelo presidente Fábio Mota, jogadores do Vitória entraram em campo com uma faixa e uma camisa estampada com a emblemática frase dita pelo ator em entrevista ao PodPah, do Youtube, em 2024.

“Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida”, disse Wagner à época. A declaração voltou a circular nas redes sociais desde a premiação do Globo de Ouro.

Vitória entrou em campo com uma faixa em homenagem a Wagner Moura Além disso, outras ações também foram preparadas para o jogo em apoio ao torcedor do Leão que está concorrendo ao Oscar 2026 pic.twitter.com/cn0wET2WkC — Heider Mota (@heiderzito) January 25, 2026

Wagner Moura e a paixão pelo Vitória A relação do artista com o clube não se limita a palavras. Ao longo dos anos, o ator apareceu diversas vezes nas arquibancadas em transmissões do Vitória, acompanhando jogos do time que assumiu publicamente como o de sua torcida desde a infância. A homenagem aconteceu no período em que o ator vive um dos momentos mais marcantes da carreira. Isso porque, depois de vencer o Globo de Ouro, ele recebeu a indicação ao Oscar de melhor ator pelo filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. Nomeação que o colocou como primeiro brasileiro a disputar a estatueta na categoria.