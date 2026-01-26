Vasco acerta com o Nova Iguaçu a contratação em definitivo de João Vitor “Mutano”

Atacante de origem foi utilizado como lateral-esquerdo em dois jogos e tem agradado o técnico Fernando Diniz

Bastaram dois jogos de João Vitor, conhecido também como Mutano, para o Vasco contratar o jogador em definitivo. O Cruz-Maltino entrou em acordo com o Nova Iguaçu e ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta. Não houve pagamento, no entanto, o contrato prevê bônus em caso de metas alcançadas.

João Vitor chegou ao Vasco em 2024, por empréstimo, para defender a equipe sub-20. Nos últimos dois anos na categoria, disputou 74 jogos e marcou 10 gols. Começou a temporada entre os profissionais e agradou o técnico Fernando Diniz. Atacante de origem, “Mutano” vem tendo oportunidades na lateral-esquerda e demonstrou muita personalidade.