Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Surpreendeu! Comentarista do Grupo Globo escolhe “maior merecedor” da vitória do Atlético em clássico

Surpreendeu! Comentarista do Grupo Globo escolhe “maior merecedor” da vitória do Atlético em clássico

Apesar de Hulk ter sido o herói do triunfo alvinegro contra o Cruzeiro, Felipe Melo aponta outro atacante como o principal destaque na Arena MRV
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ex-jogador e atual comentarista do SportTV, Felipe Melo, analisou a virada do Atlético sobre o Cruzeiro na noite de domingo (26). Ele destacou a força da vitória alvinegra e valorizou os protagonistas dos gols que garantiram o resultado positivo pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Em sua fala, surpreendeu ao ressaltar o “merecimento” da virada.

“Não terminou bem a temporada, né? Não começou a temporada tão bem como se imaginava. Virar um jogo como virou contra o Cruzeiro, é uma vitória gigantesca para o Galo. Com o gol de um dos maiores ídolos da história, do Hulk, certo? Um golaço do Hulk”, destacou.

Apesar de Hulk ter sido o responsável pelo gol decisivo, Melo preferiu enaltecer Bernard, autor do primeiro tento do Atlético. Campeão da Libertadores com o Galo em 2013, Bernard cumpriu a promessa de voltar ao clube em 2024. No entanto, até a chegada de Jorge Sampaoli, não conseguiu render como esperado. Sob o comando do técnico argentino, o camisa 11 ganhou espaço como titular e se consolidou como peça fundamental da equipe.

“Quem merece muito, principalmente o gol, a vitória, todos merecem. Mas sem dúvida nenhuma é o Bernard, que é um atleta que tem sido resiliente. Voltar ao futebol que o fez ser conhecido como ‘alegria nas pernas’. Estou muito feliz por ele”, finalizou.

A retomada de Bernard

Bernard, campeão da Libertadores com o Atlético em 2013, voltou ao clube em 2024 cumprindo a promessa feita à torcida. No entanto, antes da chegada de Jorge Sampaoli, seu rendimento esteve aquém das expectativas. Com a liderança do treinador argentino, o camisa 11 ganhou espaço entre os titulares e se firmou como uma das principais referências da equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar