Surpreendeu! Comentarista do Grupo Globo escolhe "maior merecedor" da vitória do Atlético em clássico
O ex-jogador e atual comentarista do SportTV, Felipe Melo, analisou a virada do Atlético sobre o Cruzeiro na noite de domingo (26). Ele destacou a força da vitória alvinegra e valorizou os protagonistas dos gols que garantiram o resultado positivo pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Em sua fala, surpreendeu ao ressaltar o “merecimento” da virada.
“Não terminou bem a temporada, né? Não começou a temporada tão bem como se imaginava. Virar um jogo como virou contra o Cruzeiro, é uma vitória gigantesca para o Galo. Com o gol de um dos maiores ídolos da história, do Hulk, certo? Um golaço do Hulk”, destacou.
Apesar de Hulk ter sido o responsável pelo gol decisivo, Melo preferiu enaltecer Bernard, autor do primeiro tento do Atlético. Campeão da Libertadores com o Galo em 2013, Bernard cumpriu a promessa de voltar ao clube em 2024. No entanto, até a chegada de Jorge Sampaoli, não conseguiu render como esperado. Sob o comando do técnico argentino, o camisa 11 ganhou espaço como titular e se consolidou como peça fundamental da equipe.
“Quem merece muito, principalmente o gol, a vitória, todos merecem. Mas sem dúvida nenhuma é o Bernard, que é um atleta que tem sido resiliente. Voltar ao futebol que o fez ser conhecido como ‘alegria nas pernas’. Estou muito feliz por ele”, finalizou.
A retomada de Bernard
A retomada de Bernard
