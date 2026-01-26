Surpreendeu! Comentarista do Grupo Globo escolhe “maior merecedor” da vitória do Atlético em clássico

Apesar de Hulk ter sido o herói do triunfo alvinegro contra o Cruzeiro, Felipe Melo aponta outro atacante como o principal destaque na Arena MRV / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador e atual comentarista do SportTV, Felipe Melo, analisou a virada do Atlético sobre o Cruzeiro na noite de domingo (26). Ele destacou a força da vitória alvinegra e valorizou os protagonistas dos gols que garantiram o resultado positivo pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Em sua fala, surpreendeu ao ressaltar o “merecimento” da virada. “Não terminou bem a temporada, né? Não começou a temporada tão bem como se imaginava. Virar um jogo como virou contra o Cruzeiro, é uma vitória gigantesca para o Galo. Com o gol de um dos maiores ídolos da história, do Hulk, certo? Um golaço do Hulk”, destacou.

Apesar de Hulk ter sido o responsável pelo gol decisivo, Melo preferiu enaltecer Bernard, autor do primeiro tento do Atlético. Campeão da Libertadores com o Galo em 2013, Bernard cumpriu a promessa de voltar ao clube em 2024. No entanto, até a chegada de Jorge Sampaoli, não conseguiu render como esperado. Sob o comando do técnico argentino, o camisa 11 ganhou espaço como titular e se consolidou como peça fundamental da equipe.