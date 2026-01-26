Savarino aparece no BID e pode estrear pelo Fluminense

Savarino aparece no BID e pode estrear pelo FluminenseNome do jogador já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o coloca em condições de atuar pelo novo clube
O meia-atacante Jefferson Savarino já está em condições de estrear pelo Fluminense. Afinal, o nome do jogador ex-Botafogo surgiu nesta segunda-feira (26/1) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o coloca como apto para estrear já na abertura do Brasileirão.
Assim, o craque poderá realizar sua primeira partida pelo Flu já nesta quarta-feira (28/1), quando o Tricolor encara o Grêmio, no Maracanã, pela primeira rodada do torneio nacional. O jogo em questão ocorre às 19h30 (de Brasília).
Savarino chegou ao Fluminense proveniente do rival Botafogo, time que defendeu por duas temporadas. Em General Severiano, o venezuelano participou de 103 partidas, anotando 20 gols e 19 assistências. No entanto, sua primeira temporada foi melhor, com 14 gols e 12 passes para companheiros marcarem, totalizando 26 participações. Em 2025, o número caiu para 13 (seis gols e sete assistências).
Dessa forma, com o Botafogo precisando fazer dinheiro por estar em situação crítica financeiramente falando, o clube aceitou negociar Savarino com o rival carioca. O Flu, então, se comprometeu a pagar 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23,8 milhões no câmbio atual), além de ceder o passe do jovem Wallace Davi. Savarino tem 29 anos e vai para sua terceira chance em um clube brasileiro. Primeiro, ele defendeu as cores do Atlético-MG, entre 2020 e 2022. Após jogar bem, foi para o Real Salt Lake (EUA), clube que defendeu até chegar ao Botafogo, em 2024.