São Paulo elabora plano para quitar atrasos e encerrar dívidas com o elenco

Nova gestão quer regularizar direitos de imagem em aberto e encerrar prática de conviver com pagamentos atrasados / Crédito: Jogada 10

O São Paulo trabalha nos bastidores para apresentar aos jogadores uma proposta que vise encerrar pendências financeiras antigas com o elenco. A iniciativa parte da nova diretoria, liderada pelo presidente Harry Massis, que pretende estruturar um plano de pagamento dos direitos de imagem atrasados e, ao mesmo tempo, mudar uma prática que se tornou comum no clube nos últimos anos. Diante das dificuldades financeiras recentes, o Tricolor passou a conviver com atrasos recorrentes, mantendo, de forma frequente, um ou dois meses de direitos de imagem em aberto com os atletas. Massis, porém, não concorda com esse modelo e tem como meta romper com essa “tradição”, buscando um acordo para quitar o passivo acumulado e manter os pagamentos futuros em dia.

Apesar de reconhecer o cenário econômico delicado, a nova gestão trata o tema como prioridade. A avaliação interna é de que a instabilidade fora de campo impacta diretamente o desempenho esportivo e o ambiente do elenco. Após o último compromisso da equipe, o técnico Hernán Crespo abordou a situação e demonstrou compreensão com o grupo de jogadores.

“Não pode pensar que o que está acontecendo fora não tem impacto dentro do time. Estamos falando de pessoas que há meses não ganham salário, trocou presidente, não tem CEO. Não tocaram no grupo, nos jogadores. Eles estão fazendo o melhor possível. Grupo bom, boas pessoas, que estão fazendo o máximo, que tranquilamente poderiam falar que, já que você não está me pagando há meses, vou embora. O grupo está fechado e sabe que o São Paulo está passando pelo pior momento da sua história”, afirmou o treinador, no último sábado. São Paulo também com dificuldades no mercado Além disso, a crise financeira também tem reflexos diretos no mercado de transferências. Afinal, com orçamento limitado, o São Paulo tem priorizado negociações pontuais, buscando atletas em fim de contrato ou disponíveis por empréstimo. Até o momento, o clube anunciou quatro reforços nesta janela: o volante Danielzinho, o zagueiro Dória, o goleiro Carlos Coronel e o lateral-direito Lucas Ramon, que se apresentará em maio, após o término de seu vínculo com o Mirassol. No domingo, Harry Massis voltou a comentar o tema e deixou claro que novas contratações dependem de oportunidades muito específicas.