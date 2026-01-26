Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo deve promover destaques da Copinha ao elenco principal

Jovens serão avaliados pela comissão técnica de Hernán Crespo e podem receber oportunidades ao longo da temporada
O São Paulo deve integrar três destaques da equipe sub-20, vice-campeã da Copinha, no elenco profissional. São eles: o lateral-direito Igor Felisberto, o volante Djhordney e o atacante Tetê. As informações são da “ESPN”.

Os jovens ganharam alguns dias de folga após o fim da competição e devem se apresentar aos trabalhos com o técnico Hernán Crespo a partir da próxima quinta-feira (29), o dia seguinte à estreia do Tricolor no Brasileirão diante do Flamengo.

Além dos três jogadores citados anteriormente, o lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e o atacante Paulinho seguem na equipe principal. O trio já fazia parte do grupo, sendo que os dois primeiros até já atuaram em algumas oportunidades no Paulistão.

A publicação ainda aponta mais quatro nomes que foram bem avaliados pela comissão técnica do Tricolor e podem receber oportunidades na equipe de cima em breve. Tratam-se do goleiro João Pedro, os zagueiros Isac e Luis Osorio, além do meia Matheus Ferreira. A comissão de Crespo observará todos os jogadores, que podem receber oportunidades ao longo da temporada.

Promoção de jovens é parte do trabalho de Rafinha no São Paulo

A transição de talentos da equipe sub-20 para o profissional deve ser uma das primeiras ações de Rafinha no cargo de gerente esportivo do São Paulo. O clube anunciou nesta segunda-feira (26) a contratação do ex-lateral para o cargo. Além do ex-jogador, Allan Barcellos, que até então era técnico do time sub-20, será promovido à comissão técnica da equipe principal.

Juntos, os dois se responsabilizarão, entre outras coisas, pela integração dos jovens ao trabalho do elenco profissional. Rafinha, em especial, deve ser o principal elo entre os treinadores das categorias de base e a gestão do elenco profissional. Nesse sentido, a experiência como ex-atleta é um trunfo, na avaliação da direção são-paulina.

Rafinha também trabalhará no dia a dia do CT da Barra Funda com Rui Costa, diretor-executivo do clube, responsável pelas contratações, e Marcos Biasotto, antigo diretor das categorias de base e agora head de transição. Ou seja, responsável por acompanhar os jogadores promovidos na equipe principal.

 

Tags

São Paulo

