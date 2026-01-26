São Paulo deve promover destaques da Copinha ao elenco principal

Jovens serão avaliados pela comissão técnica de Hernán Crespo e podem receber oportunidades ao longo da temporada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo deve integrar três destaques da equipe sub-20, vice-campeã da Copinha, no elenco profissional. São eles: o lateral-direito Igor Felisberto, o volante Djhordney e o atacante Tetê. As informações são da “ESPN”. Os jovens ganharam alguns dias de folga após o fim da competição e devem se apresentar aos trabalhos com o técnico Hernán Crespo a partir da próxima quinta-feira (29), o dia seguinte à estreia do Tricolor no Brasileirão diante do Flamengo.

Além dos três jogadores citados anteriormente, o lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e o atacante Paulinho seguem na equipe principal. O trio já fazia parte do grupo, sendo que os dois primeiros até já atuaram em algumas oportunidades no Paulistão.

A publicação ainda aponta mais quatro nomes que foram bem avaliados pela comissão técnica do Tricolor e podem receber oportunidades na equipe de cima em breve. Tratam-se do goleiro João Pedro, os zagueiros Isac e Luis Osorio, além do meia Matheus Ferreira. A comissão de Crespo observará todos os jogadores, que podem receber oportunidades ao longo da temporada. Promoção de jovens é parte do trabalho de Rafinha no São Paulo A transição de talentos da equipe sub-20 para o profissional deve ser uma das primeiras ações de Rafinha no cargo de gerente esportivo do São Paulo. O clube anunciou nesta segunda-feira (26) a contratação do ex-lateral para o cargo. Além do ex-jogador, Allan Barcellos, que até então era técnico do time sub-20, será promovido à comissão técnica da equipe principal. Juntos, os dois se responsabilizarão, entre outras coisas, pela integração dos jovens ao trabalho do elenco profissional. Rafinha, em especial, deve ser o principal elo entre os treinadores das categorias de base e a gestão do elenco profissional. Nesse sentido, a experiência como ex-atleta é um trunfo, na avaliação da direção são-paulina.