São Paulo anuncia Rafinha como novo gerente esportivo

São Paulo anuncia Rafinha como novo gerente esportivoÍdolo recente do Tricolor, ex-lateral será responsável pelo elo entre elenco, comissão técnica e diretoria no dia a dia do clube
Rafinha está oficialmente de volta ao São Paulo Futebol Clube. Aos 40 anos, o ex-lateral-direito assume o cargo de gerente esportivo e passa a atuar diretamente no cotidiano do elenco profissional, no SuperCT, marcando um novo capítulo de sua história com o clube. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26/1)
Identificado com o Tricolor, Rafinha destacou o peso do convite e o desafio que o espera fora das quatro linhas. Contudo, em uma função de liderança e gestão esportiva.
“É um desafio para mim. Nasci no futebol, gosto de estar dentro desse ambiente, e quando o São Paulo me chama é uma convocação. Eu vou fazer o elo entre comissão técnica e diretoria, vou estar no dia a dia com os jogadores, nos treinamentos e viagens. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo. Estou preparado para voltar e ajudar novamente”, afirmou.
Chegada de Rafinha no São Paulo é celebrada
Aliás, a chegada do ex-capitão acabou sendo muito celebrada pela diretoria são-paulina. O presidente Harry Massis Junior ressaltou o perfil vencedor e a identificação do novo gerente esportivo com o grupo atual.
“Estou muito feliz por anunciarmos a chegada do Rafinha. Além de conhecer muito bem o grupo, é um campeão e tem o espírito vencedor que precisamos”, declarou o mandatário.
Além disso, o executivo de futebol Rui Costa também destacou a importância simbólica e prática do retorno do ex-jogador ao clube.
“A volta do Rafinha, um profissional identificado com o clube, é extremamente oportuna e significativa para todos. É um privilégio voltar a conviver e trabalhar com ele”, disse.
Rafinha construiu uma trajetória marcante com a camisa do São Paulo entre o início de 2022 e o fim de 2024. Afinal, como capitão da equipe, foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Além disso, se firmou como uma das lideranças do elenco. Ao todo, disputou 117 partidas pelo Tricolor, marcou um gol, justamente contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e distribuiu cinco assistências.
Contudo, após deixar o São Paulo, retornou ao Coritiba, clube onde iniciou e encerrou a carreira como atleta, antes de atuar como comentarista esportivo do grupo Globo.