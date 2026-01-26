Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo anuncia Rafinha como novo gerente esportivo

São Paulo anuncia Rafinha como novo gerente esportivo

Ídolo recente do Tricolor, ex-lateral será responsável pelo elo entre elenco, comissão técnica e diretoria no dia a dia do clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Rafinha está oficialmente de volta ao São Paulo Futebol Clube. Aos 40 anos, o ex-lateral-direito assume o cargo de gerente esportivo e passa a atuar diretamente no cotidiano do elenco profissional, no SuperCT, marcando um novo capítulo de sua história com o clube. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26/1)

Identificado com o Tricolor, Rafinha destacou o peso do convite e o desafio que o espera fora das quatro linhas. Contudo, em uma função de liderança e gestão esportiva.

“É um desafio para mim. Nasci no futebol, gosto de estar dentro desse ambiente, e quando o São Paulo me chama é uma convocação. Eu vou fazer o elo entre comissão técnica e diretoria, vou estar no dia a dia com os jogadores, nos treinamentos e viagens. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo São Paulo. Estou preparado para voltar e ajudar novamente”, afirmou.

Chegada de Rafinha no São Paulo é celebrada

Aliás, a chegada do ex-capitão acabou sendo muito celebrada pela diretoria são-paulina. O presidente Harry Massis Junior ressaltou o perfil vencedor e a identificação do novo gerente esportivo com o grupo atual.

“Estou muito feliz por anunciarmos a chegada do Rafinha. Além de conhecer muito bem o grupo, é um campeão e tem o espírito vencedor que precisamos”, declarou o mandatário.

Além disso, o executivo de futebol Rui Costa também destacou a importância simbólica e prática do retorno do ex-jogador ao clube.

“A volta do Rafinha, um profissional identificado com o clube, é extremamente oportuna e significativa para todos. É um privilégio voltar a conviver e trabalhar com ele”, disse.

Rafinha construiu uma trajetória marcante com a camisa do São Paulo entre o início de 2022 e o fim de 2024. Afinal, como capitão da equipe, foi campeão da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa Rei de 2024. Além disso, se firmou como uma das lideranças do elenco. Ao todo, disputou 117 partidas pelo Tricolor, marcou um gol, justamente contra o Palmeiras, no MorumBIS, pelas quartas de final da Copa do Brasil, e distribuiu cinco assistências.

Contudo, após deixar o São Paulo, retornou ao Coritiba, clube onde iniciou e encerrou a carreira como atleta, antes de atuar como comentarista esportivo do grupo Globo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar