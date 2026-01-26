Rojas mostra credenciais em vitória do Vasco no Carioca

Rojas mostra credenciais em vitória do Vasco no CariocaMeia colombiano deu duas assistências no triunfo sobre o Boavista por 3 a 0
Reforço do Vasco para a temporada, Johan Rojas mostrou suas credenciais na vitória sobre o Boavista por 3 a 0, neste domingo (25), em Saquarema, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Afinal, o meia colombiano deu duas assistências, teve papel crucial para o triunfo e ganhou elogios do técnico Fernando Diniz.
“O time fez uma boa partida na parte da criação, mas ofereceu chances que não pode oferecer. Pode ser uma das possibilidades (Rojas atuar como meia). Mas ele joga também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. É uma das possibilidades dele jogar é do jeito que ele jogou hoje”, disse o técnico do Vasco.
Após estrear no empate sem gols com o Nova Iguaçu e atuar 24 minutos, Rojas ficou fora do clássico contra o Flamengo e voltou a ganhar oportunidade contra o Boavista. Assim, o meia colombiano foi titular pela primeira vez, jogou os 90 minutos na vitória em Bacaxá e mostrou versatilidade, atuando tanto pelo meio quanto pelo lado.
Ao todo, Rojas acertou 50 dos 57 passes, tendo assim 88% de aproveitamento. Dos 57 passes, 41 foram no campo do adversário, com 85% de acerto, de acordo com o “SofaScore”. O meia deu assistências para Puma Rodríguez e Andrés Gómez no segundo tempo, além de finalizar duas vezes para fora.
O Vasco contratou Rojas por empréstimo junto ao Monterrey, do México, até o fim de 2026, com opção de compra. Revelado pelo La Equidad, da Colômbia, o jogador de 23 anos defendeu o Necaxa, também do México, no ano passado. Por lá, foram 30 partidas e dois gols marcados.
