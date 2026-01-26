Rojas mostra credenciais em vitória do Vasco no Carioca

Meia colombiano deu duas assistências no triunfo sobre o Boavista por 3 a 0 / Crédito: Jogada 10

Reforço do Vasco para a temporada, Johan Rojas mostrou suas credenciais na vitória sobre o Boavista por 3 a 0, neste domingo (25), em Saquarema, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Afinal, o meia colombiano deu duas assistências, teve papel crucial para o triunfo e ganhou elogios do técnico Fernando Diniz. “O time fez uma boa partida na parte da criação, mas ofereceu chances que não pode oferecer. Pode ser uma das possibilidades (Rojas atuar como meia). Mas ele joga também pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. É uma das possibilidades dele jogar é do jeito que ele jogou hoje”, disse o técnico do Vasco.

Após estrear no empate sem gols com o Nova Iguaçu e atuar 24 minutos, Rojas ficou fora do clássico contra o Flamengo e voltou a ganhar oportunidade contra o Boavista. Assim, o meia colombiano foi titular pela primeira vez, jogou os 90 minutos na vitória em Bacaxá e mostrou versatilidade, atuando tanto pelo meio quanto pelo lado.