Repórter da Band recusa proposta para time fixo da Globo

Convite previa mudança de função no SporTV para projeto esportivo voltado à Copa do Mundo de 2027 / Crédito: Jogada 10

A Globo buscou o nome de Alinne Fanelli para incorporar seu time esportivo, avançou nas conversas, mas não fechou acordo. Repórter da Band desde 2018, jornalista esportiva decidiu recusar o convite da emissora para o projeto do SporTV ligado à Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil. Caso aceitasse, Alinne não apenas mudaria de casa, mas também de função. Isso porque a emissora carioca previa tê-la como uma de suas comentaristas fixas do SporTV — em meio ao esforço para ampliar a presença feminina na programação. Fanelli, porém, preferiu não seguir adiante com as tratativas, segundo a coluna F5.

Alinne entende que vive um cenário favorável dentro da Band, com notoriedade e repercussão positiva aos olhos do público. Em seu entendimento, a casa atual lhe concede mais espaço de atuação e permite maior diversidade de projetos.

Atualmente, Fanelli atua como repórter da BandNews FM e da Rádio Bandeirantes, além de aparecer com frequência na TV aberta em reportagens e apresentações. Recusa à Globo A jornalista coleciona experiência como comentarista esportiva em seu currículo, porém avalia que a transição exigiria mais maturação dentro de novo contexto. Alinne já exerceu a função justamente durante a Copa do Mundo Feminina de 2023, na Nova Zelândia, mas pela CazéTV. O calendário esportivo também influenciou a escolha. Isso porque Alinne deve integrar a equipe da Band que fará a cobertura da Copa do Mundo masculina entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá, com transmissões pelas rádios da emissora.