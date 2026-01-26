Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Repórter da Band recusa proposta para time fixo da Globo

Convite previa mudança de função no SporTV para projeto esportivo voltado à Copa do Mundo de 2027
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

A Globo buscou o nome de Alinne Fanelli para incorporar seu time esportivo, avançou nas conversas, mas não fechou acordo. Repórter da Band desde 2018,  jornalista esportiva decidiu recusar o convite da emissora para o projeto do SporTV ligado à Copa do Mundo feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

Caso aceitasse, Alinne não apenas mudaria de casa, mas também de função. Isso porque a emissora carioca previa tê-la como uma de suas comentaristas fixas do SporTV — em meio ao esforço para ampliar a presença feminina na programação. Fanelli, porém, preferiu não seguir adiante com as tratativas, segundo a coluna F5.

Alinne entende que vive um cenário favorável dentro da Band, com notoriedade e repercussão positiva aos olhos do público. Em seu entendimento, a casa atual lhe concede mais espaço de atuação e permite maior diversidade de projetos.

Atualmente, Fanelli atua como repórter da BandNews FM e da Rádio Bandeirantes, além de aparecer com frequência na TV aberta em reportagens e apresentações.

Recusa à Globo

A jornalista coleciona experiência como comentarista esportiva em seu currículo, porém avalia que a transição exigiria mais maturação dentro de novo contexto. Alinne já exerceu a função justamente durante a Copa do Mundo Feminina de 2023, na Nova Zelândia, mas pela CazéTV.

O calendário esportivo também influenciou a escolha. Isso porque Alinne deve integrar a equipe da Band que fará a cobertura da Copa do Mundo masculina entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá, com transmissões pelas rádios da emissora.

A Globo, por sua vez, segue expandindo suas buscas por novos nomes para os projetos esportivos de 2026 do SporTV. A emissora já havia recebido a negativa de Giovanna Kiill, que optou por renovar seu vínculo com a TNT Sports.

