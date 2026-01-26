Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rafinha anuncia que vai assumir cargo no São Paulo

Ex-lateral substitui Muricy Ramalho, fala em transição técnica e diz que convite do Tricolor não dava para recusar
Rafinha é o novo coordenador de futebol do São Paulo. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26/1) durante o programa Seleção sportv, atração em que o ex-jogador participava em sua despedida como comentarista da TV Globo. A partir de agora, ele assume o cargo que vinha sendo ocupado por Muricy Ramalho, que optou pelo desligamento após passar por uma cirurgia no joelho e precisar realizar um novo procedimento.

Aos 39 anos, Rafinha retorna ao clube poucos meses depois de encerrar a carreira como atleta profissional, em julho do ano passado. Ídolo recente do Tricolor, ele defendeu o São Paulo entre 2022 e 2024, período em que disputou 117 partidas e conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa de 2024.

Durante o anúncio, o ex-lateral destacou que sua chegada ao cargo já vinha sendo discutida, mas ressaltou a importância do projeto esportivo do clube.

“Já tive essas conversas há algum tempo, o São Paulo, de todos os grandes clubes, é o único que não está olhando apenas para o futebol, ao redor de tudo que está acontecendo extracampo. Mais uma vez, quando anunciei minha aposentadoria, estou vindo para me despedir de novo, que é um desafio para mim”, afirmou.

Rafinha também se despediu oficialmente da Globo e explicou os motivos que o levaram a aceitar o convite do Tricolor.

“Agradecer a todos da Globo, foram oito meses espetaculares, mas a minha casa é o futebol, onde vivi a maior parte da minha vida. Quando tudo está tranquilo, a gente procura a confusão. É uma confusão boa, quando o São Paulo me chama é uma convocação”, disse.

Rafinha será um líder fora de campo no São Paulo

Entre as prioridades no cargo, Rafinha apontou a necessidade de reorganizar o ambiente interno e proteger o elenco das turbulências políticas e administrativas que o clube vem enfrentando. Segundo ele, já há um acordo encaminhado para a quitação dos atrasos salariais.

“A primeira parte é colocar as coisas em dia como já está sendo feito. Já fizeram acordo com os jogadores, então vão pagar o que tem de atrasado. O acordo está encaminhado, vai estar sendo passado para os jogadores essa semana ainda”, explicou.

Além disso, o ex-lateral também comentou sobre o impacto das crises extracampo no desempenho esportivo e defendeu que o futebol volte a ser prioridade absoluta no clube.

“Acho que a minha função tem que estar sendo em deixar os jogadores concentrados só no futebol. Se a gente for ficar pensando toda hora na política do clube, os jogadores não precisam nem entrar em campo”, afirmou.

Por fim, Rafinha reforçou que o momento exige foco total diante da sequência pesada de competições.

“Tudo nesse momento não ajuda, é a tabela do Campeonato Paulista, é a tabela do Campeonato Brasileiro. O futebol não pode ser atacado e deixou de ser prioridade no São Paulo desde o ano passado. Agora, tem que concentrar tudo no futebol”, concluiu.

