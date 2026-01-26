Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Atlético Nacional explica venda de Hinestroza ao Vasco

Dirigente colombiano fala em "maior velocidade" e "detalhes contratuais importantes"
Nome que foi dado como próximo do Boca Juniors, o atacante colombiano Marino Hinestroza deixou o Atlético Nacional. Porém, para assinar com o Vasco em processo que se concluiu no último fim de semana.

Em entrevista para a emissora local ‘Win Sports’, o presidente da representação de Medellín, Sebastián Arango, falou sobre o tema onde “questões contratuais” teriam influenciado a mudança de rota do jogador.

De acordo com o mandatário do Atlético Nacional, a repercussão de uma suposta dívida do clube para com Hinestroza também foi ponto negativo na avaliação da diretoria colombiana.

“Foi simplesmente uma questão de idas e vindas nas conversas, que acabaram se prolongando devido a desacordos em questões contratuais que eram importantes para nós. Foi um negócio que, na minha opinião, começou muito mal devido a todos os rumores que surgiram na Argentina de que o Nacional devia dinheiro ao jogador. Aqui não se deve absolutamente nada a ninguém. Nós decidimos esclarecer a situação porque o nome do clube ficou manchado”, detalhou Arango.

Além do aspecto moral e burocrático, o dirigente do clube da Colômbia também entende que a postura do Vasco na busca pelo atacante se deu “de maneira mais respeitosa” e “com maior velocidade” do que os argentinos:

“O Vasco apareceu com uma velocidade maior e uma oferta que se ajustava muito mais às nossas pretensões. Acabamos fechando com eles de maneira muito satisfatória, muito ágil e muito respeitosa.”


Futebol Internacional Vasco

