Presidente da Conmebol abre porta para times dos EUA e México na Libertadores

Presidente da Conmebol abre porta para times dos EUA e México na LibertadoresAlejandro Domínguez avalia sugestão do empresário Jorge Más, dono do Inter Miami, clube de Lionel Messi e Luis Suárez
O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, avalia a possibilidade da sugestão de participação de times dos Estados Unidos e México na Libertadores no futuro. A ideia foi do empresário Jorge Más, um dos donos do Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez, atual campeão da MLS. O dirigente abriu a porta aos clubes, porém ainda fez uma ressalva importante.
“É uma questão que eles têm que falar dentro da Concacaf. Já foi feito no passado, mas a gente é muito respeitoso com as outras confederações. Mas, sim, é uma honra que equipes de outra confederação tenham a Libertadores como referência de competição internacional e mundial”, explicou o dirigente paraguaio ao ge durante o lançamento da marca oficial da Copa do Mundo Feminina Brasil-2027.
“A porta ficou aberta, lembrem que eles estiveram aqui com a gente jogando até o ano 2017 (na verdade, até 2016), mas se eles querem voltar têm que voltar através da Concacaf”, completou, evitando desentendimento com a entidade vizinha.
A participação de equipes da Concacaf não seria inédita. Entre 1998 e 2016, clubes do México foram presenças constantes no torneio. Aliás, chegaram a três finais com Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajara (2010) e Tigres (2015). Apesar de muitos rumores ao longo dos anos, times dos Estados Unidos nunca disputaram a competição.
Brasileiros no comando
O Brasil garantiu o campeão nas últimas sete edições, com Flamengo, três vezes, Palmeiras, duas, Fluminense e Botafogo e vem mostrando soberania na competição. Ter rivais do México e Estados Unidos seria uma maneira de engrandecer ainda mais a Libertadores.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.