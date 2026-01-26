Presidente da Conmebol abre porta para times dos EUA e México na Libertadores

Alejandro Domínguez avalia sugestão do empresário Jorge Más, dono do Inter Miami, clube de Lionel Messi e Luis Suárez / Crédito: Jogada 10

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, avalia a possibilidade da sugestão de participação de times dos Estados Unidos e México na Libertadores no futuro. A ideia foi do empresário Jorge Más, um dos donos do Inter Miami, time de Lionel Messi e Luis Suárez, atual campeão da MLS. O dirigente abriu a porta aos clubes, porém ainda fez uma ressalva importante. “É uma questão que eles têm que falar dentro da Concacaf. Já foi feito no passado, mas a gente é muito respeitoso com as outras confederações. Mas, sim, é uma honra que equipes de outra confederação tenham a Libertadores como referência de competição internacional e mundial”, explicou o dirigente paraguaio ao ge durante o lançamento da marca oficial da Copa do Mundo Feminina Brasil-2027.

“A porta ficou aberta, lembrem que eles estiveram aqui com a gente jogando até o ano 2017 (na verdade, até 2016), mas se eles querem voltar têm que voltar através da Concacaf”, completou, evitando desentendimento com a entidade vizinha.