Preciado tranquiliza atleticanos após deixar clássico contra o Cruzeiro

Lateral equatoriano fez sua estreia no duelo de domingo (25), mas precisou ser substituído após se lesionar ainda no primeiro tempo
O lateral Angelo Preciado deixou os torcedores do Atlético apreensivos ao ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Cruzeiro, no último domingo (25), na Arena MRV. Mas a preocupação não se estendeu por muito tempo. Isso porque, após a vitória por 2 a 1, o lateral equatoriano usou as redes sociais para assegurar que não chegou a sofrer lesão grave no confronto pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O episódio ocorreu aos 30 minutos da etapa inicial. Preciado, ao tentar avançar pela direita, sofreu desarme de Kaiki e pisou de forma incorreta no campo. Com fortes dores, pediu substituição imediata e deu lugar a Igor Gomes. No banco de reservas, iniciou tratamento com gelo para conter o incômodo.

“Graças a Deus não é nada muito sério. Obrigada a todos pelas mensagens e votos de melhoras. Estamos juntos nessa”, informou o jogador nas redes sociais.

 

Contratado no início da temporada, o jogador de 28 anos chegou ao Atlético já com status de titular absoluto no esquema de Jorge Sampaoli. Por isso, qualquer sinal de problema físico gera apreensão entre os torcedores e comissão técnica, que veem no lateral uma peça fundamental para a sequência do ano alvinegro.

