Preciado tranquiliza atleticanos após deixar clássico contra o Cruzeiro

Lateral equatoriano fez sua estreia no duelo de domingo (25), mas precisou ser substituído após se lesionar ainda no primeiro tempo

O lateral Angelo Preciado deixou os torcedores do Atlético apreensivos ao ser substituído ainda no primeiro tempo do clássico contra o Cruzeiro, no último domingo (25), na Arena MRV. Mas a preocupação não se estendeu por muito tempo. Isso porque, após a vitória por 2 a 1, o lateral equatoriano usou as redes sociais para assegurar que não chegou a sofrer lesão grave no confronto pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O episódio ocorreu aos 30 minutos da etapa inicial. Preciado, ao tentar avançar pela direita, sofreu desarme de Kaiki e pisou de forma incorreta no campo. Com fortes dores, pediu substituição imediata e deu lugar a Igor Gomes. No banco de reservas, iniciou tratamento com gelo para conter o incômodo.