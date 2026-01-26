Porto vence Gil Vicente e segue isolado na liderança do Português

Porto vence Gil Vicente e segue isolado na liderança do PortuguêsDragão faz 3 a 0 diante de seus torcedores, chega à 18ª vitória em 19 jogos e mantém vantagem sobre o vice-líder Sporting
Segue o líder. O Porto venceu mais uma no Campeonato Português e segue com uma campanha histórica na competição. No Estádio do Dragão, o time venceu o Gil Vicente por 3 a 0 nesta segunda-feira (27), pela partida de encerramento da 19ª rodada da liga portuguesa. Samu, de pênalti, Martim Fernandes e William Gomes marcaram os gols da vitória dos donos da casa. A equipe visitante ainda teve Martín Fernández expulso aos 24 minutos do segundo tempo.
Dessa maneira, o Porto chegou a 18 vitórias em 19 jogos nesta edição do Campeonato Português e manteve a liderança isolada. Além disso, o Dragão manteve a vantagem de sete pontos para o vice-líder Sporting, que venceu o Arouca por 2 a 1, fora de casa.
Por outro lado, o Gil Vicente encerrou uma sequência de invencibilidade na competição e caiu para a 5ª posição, com 31 pontos, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.
São mais quantos, Pablo? #SeguimosJuntos pic.twitter.com/XyVVtcZzW8
— FC Porto (@FCPorto) January 26, 2026
Jogos da 19ª rodada do Campeonato Português
Sexta-feira (23/1)
Casa Pia 3×3 Aves
Sábado (24/1)
Moreirense 1×0 Santa Clara
Arouca 1×2 Sporting
Estoril 4×2 Vitória de Guimarães
Domingo (25/1)
Nacional 4×0 Rio Ave
Famalicão 3×0 Tondela
Benfica 4×0 Estrela Amadora
Braga 5×0 Alverca
Segunda-feira (26/1)
Porto 3×0 Gil Vicente
