Porto vence Gil Vicente e segue isolado na liderança do Português

Dragão faz 3 a 0 diante de seus torcedores, chega à 18ª vitória em 19 jogos e mantém vantagem sobre o vice-líder Sporting

Segue o líder. O Porto venceu mais uma no Campeonato Português e segue com uma campanha histórica na competição. No Estádio do Dragão, o time venceu o Gil Vicente por 3 a 0 nesta segunda-feira (27), pela partida de encerramento da 19ª rodada da liga portuguesa. Samu, de pênalti, Martim Fernandes e William Gomes marcaram os gols da vitória dos donos da casa. A equipe visitante ainda teve Martín Fernández expulso aos 24 minutos do segundo tempo.

