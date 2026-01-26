Pezzolano ressalta empenho dos jogadores para o Gre-Nal: “Trabalhadores”

Treinador aborda preparação do Colorado para o clássico, pontos forntes da atuação como a Intensidade, além de recuperações de Borré e Ronaldo / Crédito: Jogada 10

O Internacional se sagrou o vencedor do primeiro Gre-Nal da temporada ao superar, de virada, o arquirrival por 4 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio). O Colorado teve atuação de destaque em aspectos como a intensidade. Além da força mental que o elenco demonstrou para ficar em vantagem já na reta final do clássico. Assim, Paulo Pezzolano apontou que uma das justificativas para a alcançar esta condição foi a preparação para o confronto. Com isso, o treinador deu alguns detalhesdesse período. “O que nós fazemos é trabalhar dentro do campo, dar a confiança aos jogadores dentro do campo e tentar fazer o que pode acontecer no jogo, e procuramos como fazer dano ao adversário. Um clássico todos sabemos o que é um clássico, você pode estar bem, você pode estar mal, mas um clássico é diferente”, esclareceu o comandante uruguaio.

Ponto forte no Gre-Nal Em seguida, o treinador abordou outra situação que se sobressaiu no Gre-Nal e na maior parte dos jogos em que esteve na área técnica até aqui no começo da temporada, a intensidade. Tal valência que o time vem apresentando simboliza o cumprimento de uma promessa, que Pezzolano fez em uma das suas primeiras declarações desde que chegou ao Inter. “Nós queríamos um time agressivo, um time intenso, mas nem todos os jogos são iguais. Teremos que ver a fortaleza defensiva, o que teremos que tapar, onde podemos fazer melhor a pressão. Mas o que nós queremos que se veja, desde o primeiro dia, é que o torcedor se sinta identificado. Teremos um time com fome, um time que vai lutar até o fim, até o último segundo de jogo, isso é o que queremos que a torcida veja”, justificou o técnico.