Pezzolano ressalta empenho dos jogadores para o Gre-Nal: “Trabalhadores”Treinador aborda preparação do Colorado para o clássico, pontos forntes da atuação como a Intensidade, além de recuperações de Borré e Ronaldo
O Internacional se sagrou o vencedor do primeiro Gre-Nal da temporada ao superar, de virada, o arquirrival por 4 a 2, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio). O Colorado teve atuação de destaque em aspectos como a intensidade. Além da força mental que o elenco demonstrou para ficar em vantagem já na reta final do clássico. Assim, Paulo Pezzolano apontou que uma das justificativas para a alcançar esta condição foi a preparação para o confronto. Com isso, o treinador deu alguns detalhesdesse período.
“O que nós fazemos é trabalhar dentro do campo, dar a confiança aos jogadores dentro do campo e tentar fazer o que pode acontecer no jogo, e procuramos como fazer dano ao adversário. Um clássico todos sabemos o que é um clássico, você pode estar bem, você pode estar mal, mas um clássico é diferente”, esclareceu o comandante uruguaio.
Ponto forte no Gre-Nal
Em seguida, o treinador abordou outra situação que se sobressaiu no Gre-Nal e na maior parte dos jogos em que esteve na área técnica até aqui no começo da temporada, a intensidade. Tal valência que o time vem apresentando simboliza o cumprimento de uma promessa, que Pezzolano fez em uma das suas primeiras declarações desde que chegou ao Inter.
“Nós queríamos um time agressivo, um time intenso, mas nem todos os jogos são iguais. Teremos que ver a fortaleza defensiva, o que teremos que tapar, onde podemos fazer melhor a pressão. Mas o que nós queremos que se veja, desde o primeiro dia, é que o torcedor se sinta identificado. Teremos um time com fome, um time que vai lutar até o fim, até o último segundo de jogo, isso é o que queremos que a torcida veja”, justificou o técnico.
Borré e Ronaldo viram esperanças
O começo do trabalho de Pezzolano no Inter também se torna marcante pelos bons desempenhos de Borré e Ronaldo no começo da atual temporada. Tal cenário causou uma esperança na torcida colorada, pois ambos não apresentaram bons rendimentos em 2025. O treinador citou a conversa inicial que teve com ambos.
“Não sou de falar muito, eu gosto de vê-los treinar, da dedicação deles. São dois jogadores que se a torcida os vissem treinar, estariam tranquilos, pois eles estão lutando no dia a dia para melhorar. Ano passado já ficou fora, Deus queira que Borré, Ronaldo e todos os jogadores sigam melhorando. Este é outro ano e todos estão trabalhando muito no dia a dia, se estão jogando é porque merecem e estão no caminho correto”, finalizou o comandante uruguaio.
Após desempenho frustrante desde a sua chegada ao Internacional, Borré dá sinais de que pode ter uma temporada positiva pela equipe. Afinal, o colombiano já soma quatro gols e uma assistência em três partidas até o momento. Inclusive, balançou as redes do Grêmio duas vezes no Gre-Nal e se tornou herói do triunfo.