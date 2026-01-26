Paraná anuncia contratação de jogador que estava na Kings League

Bruno Dip defendeu a Loud na Kings Cup Brasil e volta para os campos para ajudar a equipe paranaense no Estadual / Crédito: Jogada 10

O Paraná Clube anunciou nesta segunda-feira (26/1) a contratação do lateral-esquerdo Bruno Dip para a sequência da temporada. Aos 27 anos, o jogador chega ao Tricolor da Vila após passagem recente pela Kings League, onde defendeu a equipe da Loud no fim de 2025. Antes de se aventurar na competição de Fut 7, Bruno Dip atuou pelo Cascavel no início de 2025. Agora, ele retorna ao futebol de campo para disputar a Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, com o objetivo de ajudar o clube na luta pelo acesso.

“Não é dúvida para ninguém que o Paraná não merece estar nessa divisão. Faremos de tudo para recolocar esse grande clube na elite novamente”, afirmou o lateral, ao site oficial do clube.