Palmeiras vai lucrar com venda de Jhon Jhon ao Zenit

O Palmeiras assegurou uma receita significativa com a transferência do meia Jhon Jhon para o Zenit, da Rússia. Revelado pelas categorias de base do clube alviverde, o jogador foi negociado pelo RB Bragantino por aproximadamente 20 milhões de euros (cerca de R$ 125,2 milhões na cotação atual), e o Verdão tinha direito a 20% dos valores da operação. Com isso, o Palmeiras irá faturar cerca de 4 milhões de euros, algo em torno de R$ 25 milhões, graças à participação mantida nos direitos econômicos do atleta. A informação sobre a conclusão da transferência foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, que confirmou que Jhon Jhon realizou exames médicos e assinou contrato com o Zenit nesta segunda-feira (26).

A negociação representa mais um exemplo do retorno financeiro obtido pelo clube com atletas formados na base. Em 2024, o Palmeiras acertou a venda definitiva de Jhon Jhon ao Bragantino por valores próximos de R$ 40 milhões, somando montante fixo e metas previstas em contrato, mas manteve um percentual pensando em uma futura valorização.

Apesar de nunca conseguir vingar como titular no time profissional do Verdão, Jhon Jhon sempre acabou sendo visto internamente como um jogador de grande potencial. O técnico Abel Ferreira, inclusive, era um dos entusiastas do meia e acreditava que ele poderia atingir um nível elevado no futebol internacional. Jhon Jhon brilha após deixar o Palmeiras Pelo Palmeiras, Jhon Jhon disputou 44 partidas, deu duas assistências e não marcou gols. Contudo, a virada de chave aconteceu no RB Bragantino, onde ganhou protagonismo e passou a ser uma das principais peças da equipe. Aliás, desde a chegada ao clube do interior paulista até 2026, o meia soma 76 jogos, com 20 gols e 14 assistências. Na temporada atual, o bom momento se manteve. Afinal, Jhon Jhon balançou as redes três vezes nas duas partidas em que entrou em campo. Desempenho que ajudou a impulsionar sua valorização no mercado europeu e culminou na transferência para o futebol russo.