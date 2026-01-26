Nyvelados anuncia parceria com o Resenha FC e inicia nova fase na Kings League Brasil

Equipe passa a contar com a estrutura e o trabalho de um dos clubes mais tradicionais do fut7 nacional

O Nyvelados, um dos times da Kings League Brasil, anunciou nesta segunda-feira (26/1) uma parceria estratégica com o Resenha FC, equipe pertencente a Daniel Trajano e referência no cenário do fut7 brasileiro. A partir do acordo, o time de Nyvi Estephan passará a contar com o mesmo modelo de trabalho e a estrutura do tradicional clube, dando início a uma nova fase em sua trajetória.

A união representa mais do que uma simples colaboração esportiva. De um lado, um projeto inovador que ganhou espaço dentro da Kings League Brazil. Do outro, uma instituição consolidada, com títulos expressivos, histórico vencedor e profundo conhecimento em gestão esportiva. O legado construído pelo Resenha FC agora passa a integrar o dia a dia do Nyvelados. Assim, servirá como base para um momento de crescimento e amadurecimento do projeto.