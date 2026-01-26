Nyvelados anuncia parceria com o Resenha FC e inicia nova fase na Kings League Brasil

Nyvelados anuncia parceria com o Resenha FC e inicia nova fase na Kings League BrasilEquipe passa a contar com a estrutura e o trabalho de um dos clubes mais tradicionais do fut7 nacional
O Nyvelados, um dos times da Kings League Brasil, anunciou nesta segunda-feira (26/1) uma parceria estratégica com o Resenha FC, equipe pertencente a Daniel Trajano e referência no cenário do fut7 brasileiro. A partir do acordo, o time de Nyvi Estephan passará a contar com o mesmo modelo de trabalho e a estrutura do tradicional clube, dando início a uma nova fase em sua trajetória.
A união representa mais do que uma simples colaboração esportiva. De um lado, um projeto inovador que ganhou espaço dentro da Kings League Brazil. Do outro, uma instituição consolidada, com títulos expressivos, histórico vencedor e profundo conhecimento em gestão esportiva. O legado construído pelo Resenha FC agora passa a integrar o dia a dia do Nyvelados. Assim, servirá como base para um momento de crescimento e amadurecimento do projeto.
Para a equipe que disputa a Kings League Brasil, a parceria significa um salto importante em aspectos como estrutura, logística, preparação e suporte esportivo. A experiência acumulada pelo Resenha FC será utilizada para aprimorar processos internos, fortalecer o ambiente competitivo e oferecer melhores condições de trabalho para atletas e comissão técnica.
Internamente, a avaliação é de que a união potencializa o desempenho esportivo sem descaracterizar a identidade construída pelo Nyvelados desde a sua criação. Aliás, a proposta é crescer de forma sustentável, competitiva e consistente, aproveitando a expertise de um clube que é referência no fut7 nacional.
Nyvelados vem pelo título da Kings League Brasil?
Assim, com o acordo, o Nyvelados reforça sua ambição dentro da Kings League Brasil e dá um passo estratégico para se consolidar como uma força cada vez mais competitiva no torneio. Além disso, busca, enfim, fazer frente com os favoritos e brigar pelo título.