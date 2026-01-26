Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Neymar inicia transição física e fica próximo de voltar a jogar pelo Santos

Em uma previsão mais otimista, camisa 10 pode ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda já na próxima semana
Neymar deu mais um importante passo para voltar a atuar pelo Santos. O camisa 10 cumpriu mais uma etapa da recuperação da cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Assim, nesta segunda-feira (26), o atacante iniciou o trabalho de transição física no CT Rei Pelé.

Esta é a última etapa antes do retorno aos treinamentos com bola ao lado dos companheiros de Peixe. Aliás, Neymar fez atividades na academia e no gramado do centro de treinamento.

De acordo com planejamento estipulado pelo Santos, Neymar deve ficar pelo menos mais uma semana na transição física. O avanço será gradativo, dependendo da evolução nos treinos, e pode durar mais tempo. Assim, não há uma data específica para voltar a atuar pelo Peixe.

Em uma projeção otimista, Neymar poderia ser liberado para o técnico Juan Pablo Vojvoda no início de fevereiro.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (28), quando faz sua estreia no Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá. No sábado, visita o São Paulo no Morumbis, às 20h30, pelo Paulistão.

