Miguelito aproveita chance como titular e pode ganhar espaço no Santos

Boliviano começou uma partida pela primeira vez no ano e recebeu elogios de Vojvoda após a partida / Crédito: Jogada 10

O empate sem gols entre Santos e RB Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, pode ter representado um ponto de virada para Miguelito. Em sua primeira oportunidade como titular na temporada, o meia boliviano deixou boa impressão, especialmente no primeiro tempo. Ele chamou a atenção do técnico Juan Pablo Vojvoda, que não escondeu a necessidade de encontrar soluções para o lado esquerdo do ataque. Utilizado justamente em um setor que virou dor de cabeça após a saída de Guilherme, Miguelito apareceu como alternativa em meio a testes que ainda não surtiram efeito. Gustavo Caballero e Lautaro Díaz receberam oportunidades, mas não conseguiram se firmar. Barreal também foi acionado pela esquerda, porém tem apresentado melhor rendimento atuando pelo lado direito, o que abriu espaço para novas experiências.

“Ele é um jogador que se apresentou como todos. Não o conhecia no trabalho do dia a dia. Comecei a conhecer a ele, vi a disposição e compromisso, e qualidade também. Respondeu aos minutos nos jogos e é o que precisamos de todos os jogadores. Fez um bom primeiro tempo. Estava bem no jogo. São características que temos, ele e Rollheiser são similares e vão ajudar ao time”, disse Juan Pablo Vojvoda.

Miguelito busca se firmar de vez no Santos Revelado nas categorias de base do Santos, Miguelito estreou profissionalmente em 2022, mas teve poucas chances nas primeiras temporadas. Entre 2022 e 2023, entrou em campo apenas nove vezes pelo time principal. Mesmo após o rebaixamento à Série B, quando se imaginava que teria mais espaço, o boliviano seguiu com baixa minutagem sob o comando de Fábio Carille, somando somente cinco partidas, apesar do bom desempenho pela seleção da Bolívia nas Eliminatórias. Naquele período, o jogador também foi alvo de observações internas. Giuliano, então companheiro de elenco, elogiou o talento de Miguelito, mas apontou dificuldades em reproduzir nos treinos o mesmo rendimento mostrado com a camisa de seu país. Sem conseguir se firmar, o meia foi emprestado ao América-MG na última temporada. No clube mineiro, viveu seu melhor momento no futebol brasileiro: disputou 25 jogos, marcou sete gols e distribuiu cinco assistências, números que ajudaram a recolocá-lo no radar do Santos.