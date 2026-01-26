Mercado da bola de segunda (26): Serna deve ficar no Fluminense

Com os estaduais se encaminhando e janeiro chegando ao fim, os clubes deram uma freada nas contratações. Nesta segunda-feira (26/1), porém, ainda há negociações rolando. Como por exemplo a provável permanência de Kevin Serna no Fluminense. O Corinthians, por sua vez, emprestou um zagueiro ao futebol europeu e visa uma reposição. Confira o melhor do mercado!

O Fluminense está perto de oficializar a renovação do contrato do atacante Kevin Serna . Alvo do Boca Juniors (ARG), o jogador está nos planos para a temporada de 2026 e encaminhou a prorrogação do vínculo até o fim de 2028, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.

Restam poucos detalhes para a negociação ser fechada. O empresário do jogador, aliás, acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Flamengo ao lado do diretor geral Mário Bittencourt, neste último domingo (25), no Maracanã. O atacante colombiano, inclusive, fez um dos gols da vitória por 2 a 1.

Corinthians empresta zagueiro e quer reposição

O Corinthians oficializou o empréstimo do zagueiro João Pedro Tchoca ao Torino, da Itália, em uma negociação que prevê obrigação de compra ao fim do vínculo. O defensor ficará no clube italiano até o final de junho, período em que o Timão receberá 1,5 milhão de euros, valor que gira em torno de R$9,5 milhões na cotação atual.

Assim, o clube já se movimenta nos bastidores do mercado para contratar um novo zagueiro. A saída de Tchoca abriu uma lacuna no elenco alvinegro que, segundo o técnico Dorival Júnior, precisará ser preenchida. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Velo Clube, Dorival falou abertamente sobre a necessidade de reposição no setor defensivo e deixou claro que a diretoria terá de agir no mercado.