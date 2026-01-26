Melitta é a nova parceira do jornalista Tiago Leifert

Melitta é a nova parceira do jornalista Tiago LeifertMarca patrocinará o canal esportivo “TiaGOL” e consolida os investimentos da empresa nos canais esportivos
A Melitta, renomada marca em cafés e líder em produtos para preparo, segue expandindo os seus investimentos no esporte brasileiro. A partir deste mês de janeiro, a empresa alemã contará com mais um nome de peso no seu squad futebolístico. Afinal, o jornalista e apresentador Tiago Leifert terá a marca alemã estampada no seu canal esportivo “TiaGOL”.
Com análises profundas e realistas sobre o futebol brasileiro, o programa comandado pelo consagrado comunicador esportivo está disponível nas plataformas digitais e acontece diariamente às nove horas. Além de marcar presença nas lives de segunda-feira do “TiaGOL”, a Melitta também estampará chamadas no instagram de Leifert e contará com a sua presença em eventos da empresa.
“O Tiago Leifert é um dos maiores comunicadores esportivos desse país, um dos responsáveis por modernizar o estilo de comunicação dos programas esportivos. Estamos muito felizes de contar com ele no nosso time. Pois o “TiaGOL” é um sucesso nas plataformas digitais e queremos cada vez mais nos aproximar do público jovem e fiel do futebol, que consome a modalidade por meio de podcasts e redes sociais. Tenho certeza, que essa parceria irá fortalecer ainda mais essa dobradinha do café com o futebol brasileiro”, diz Jonatas Rocha, diretor de marketing da Melitta.
“A Melitta já faz parte de todos os meus dias e será uma alegria tê-la ainda mais perto agora também nas lives do Canal TiaGOL. Vamos juntos falar de futebol nacional e internacional e “filtrar” as melhores mensagens do nosso chat. O canal é uma prioridade na minha carreira e algo que faço com enorme paixão. Vai ficar ainda mais prazeroso com Melitta!”, destaca Tiago Leifert.
Outros parceiros da Melitta
Os investimentos da Melitta no futebol brasileiro começaram em 2024, quando a marca virou uma das parceiras do Caioba Soccer Camp e da equipe de futebol de base Sfera Futebol Clube. Já no último ano, a empresa se tornou o café oficial do Real Madrid. Além desses parceiros, a marca conta com um squad formado pelos jornalistas Fred Caldeira e Tati Mantovani, e os influenciadores Lukaneta, Gonze e Gandula.