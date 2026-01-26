Melitta é a nova parceira do jornalista Tiago Leifert

Marca patrocinará o canal esportivo “TiaGOL” e consolida os investimentos da empresa nos canais esportivos / Crédito: Jogada 10

A Melitta, renomada marca em cafés e líder em produtos para preparo, segue expandindo os seus investimentos no esporte brasileiro. A partir deste mês de janeiro, a empresa alemã contará com mais um nome de peso no seu squad futebolístico. Afinal, o jornalista e apresentador Tiago Leifert terá a marca alemã estampada no seu canal esportivo “TiaGOL”. Com análises profundas e realistas sobre o futebol brasileiro, o programa comandado pelo consagrado comunicador esportivo está disponível nas plataformas digitais e acontece diariamente às nove horas. Além de marcar presença nas lives de segunda-feira do “TiaGOL”, a Melitta também estampará chamadas no instagram de Leifert e contará com a sua presença em eventos da empresa.

“O Tiago Leifert é um dos maiores comunicadores esportivos desse país, um dos responsáveis por modernizar o estilo de comunicação dos programas esportivos. Estamos muito felizes de contar com ele no nosso time. Pois o “TiaGOL” é um sucesso nas plataformas digitais e queremos cada vez mais nos aproximar do público jovem e fiel do futebol, que consome a modalidade por meio de podcasts e redes sociais. Tenho certeza, que essa parceria irá fortalecer ainda mais essa dobradinha do café com o futebol brasileiro”, diz Jonatas Rocha, diretor de marketing da Melitta.