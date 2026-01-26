Marcos Rocha justifica derrota no Gre-Nal: “Superados na vontade”

Apesar de indicar erros para o revés no clássicol, lateral adota discurso de paciência com o começo de trabalho de Luis Castro / Crédito: Jogada 10

O Grêmio apresentou um declínio de desempenho, que se mostrou crucial para a derrota, de virada, por 4 a 2, no Gre-Nal, na quinta rodada do Campeonato Gaúcho. O lateral-direito Marcos Rocha avaliou o primeiro clássico da temporada e opinou sobre as falhas cruciais da partida. Apesar disso, considerou a necessidade de maior paciência com o início do trabalho de Luis Castro na equipe. “pegar as coisas boas que a gente fez durante a partida. Faltou um pouco mais de equilíbrio. Fomos superados um pouco mais na vontade do que na parte técnica. Acho que o trabalho tá só começando, a gente confia muito no elenco e no trabalho que tá sendo construído. A gente tem que olhar pra dentro e vê o que deu errado”, destacou Marcos Rocha.

Situação no Estadual e estreia pelo Brasileiro O revés não fez o Tricolor gaúcho perder a liderança do Grupo B do Estadual, apesar de estacionar nos nove pontos. Mesmo assim, ainda há chances dessa situação ocorrer, pois o Caxias, segundo do grupo, ainda entra em campo na rodada. No entanto, o Imortal já foi para o Gre-Nal com a vaga já carimbada para as quartas de final do torneio.