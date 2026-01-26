Mãe de Adriano Imperador sofre golpe com uso de IA, e ex-atleta manda recado a autor do crime

O ex-atacante Adriano Imperador publicou um vídeo em suas redes sociais relatando um golpe sofrido pela sua mãe, Rosilda. Adriano ainda prometeu encontrar o responsável pelo crime caso o dinheiro não seja devolvido em um intervalo de 24 horas.

Segundo o ídolo do Flamengo, a fraude ocorreu através do “WhatsApp”, local em que o criminoso se passou por um conhecido da vítima – neste caso, o próprio Adriano – para pedir dinheiro por meio de uma transferência bancária.

Este é um dos golpes mais comuns no aplicativo atualmente. Segundo informação do “Uol”, o criminoso ainda usou inteligência artificial para enganar a mãe do ex-jogador. Adriano afirmou que a mãe fez uma transferência no valor de R$ 15 mil para o golpista e prometeu buscar o responsável pela fraude caso não devolva o dinheiro.

“Estou aqui para avisar uma coisa bem séria. Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil em uma conta que estava se passando por mim. Não façam isso. Não troquei de número. Para esse safado: é melhor você devolver, cara. Vou atrás de você”, disparou o craque.

“Não se mexe com mãe, nem com vó e nem com família. Estou te avisando: se não devolver, você vai ver se não vou saber quem é. Quem está falando aqui é o Adriano. Pessoal, tomem cuidado porque tem um monte de safado. Quando mexe com família, é diferente. Aí você vai ver o diabo descer na Terra. Pode devolver. Vou te dar 24 horas”, concluiu o Imperador.