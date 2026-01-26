Lula recebe Infantino e Ancelotti para selar apoio à Copa do Mundo Feminina de 2027

Lula recebe Gianni Infantino e cúpula da CBF. FIFA projeta que Brasil sediará a maior Copa Feminina de todos os tempos. / Crédito: Jogada 10

O Palácio do Planalto foi palco de uma reunião estratégica nesta segunda-feira (26), unindo as principais lideranças políticas e esportivas do planeta. Nesse cenário, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu a alta cúpula do futebol para discutir a organização da Copa do Mundo Feminina de 2027. Portanto, o encontro contou com as presenças do presidente da FIFA, Gianni Infantino, do mandatário da CBF, Samir Xaud, e do ministro dos Esportes, André Fufuca. Além deles, o técnico da Seleção Masculina, Carlo Ancelotti, também participou da solenidade. De acordo com a pauta oficial, a conversa girou em torno da organização do Mundial Feminino, que será sediado no Brasil, bem como da preparação da equipe masculina para a Copa de 2026. Vale destacar que a articulação do evento foi liderada pelo vice-presidente da CBF, Gustavo Dias Henrique. Segundo ele, o momento é fundamental para fortalecer a imagem do Brasil no cenário internacional:

“O encontro representou um momento relevante de articulação entre o Governo Federal, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a FIFA, dedicado à discussão de pautas de interesse comum e ao fortalecimento do papel do Brasil no cenário internacional do futebol. Às vésperas de sediar a Copa do Mundo de 2027, o aprofundamento dessa cooperação torna-se ainda mais estratégico”.

Otimismo e infraestrutura pronta Por sua vez, Gianni Infantino saiu do gabinete demonstrando grande empolgação com o que viu. Imediatamente, o dirigente projetou recordes de público e audiência, garantindo que o evento no Brasil será incomparável: “Falamos do Mundial Feminino, do Brasil 2027, que vai ser o melhor. E concordamos: o melhor Mundial da história do futebol. Teremos entre três e quatro milhões de torcedores do mundo inteiro que vão encher os oito maravilhosos estádios nas oito cidades-sede. Teremos três bilhões de pessoas, no mínimo, que vão ver este Mundial feminino [pela TV], que vai ser um êxito total”. Visto que o país já possui a infraestrutura física necessária, Infantino ressaltou que o foco conjunto deve ser o engajamento social, especialmente no combate à violência contra a mulher. Nas palavras do presidente da FIFA:

“Trabalhamos juntos, CBF, FIFA, o governo, para que seja um êxito. Todo mundo está pronto com isso. Tudo está pronto no Brasil. Há estádios, há hotéis, há aeroportos. Não precisamos de nada, apenas a alegria da gente. Que toda a gente esteja com a FIFA, com a CBF e com o governo para apoiar as mulheres e o futebol feminino e todas as causas das mulheres. Contra a violência, contra o feminicídio. Estamos juntos e vamos trabalhar na educação desse tema. Esse foi o tema principal, o Mundial Feminino”. Um divisor de águas Da mesma forma, o presidente da CBF, Samir Xaud, reforçou o potencial transformador do evento. Para ele, a Copa de 2027 mudará o patamar da modalidade no continente. Diante disso, o objetivo traçado é realizar o maior torneio de todos os tempos e, consequentemente, trabalhar para que a taça fique em casa: “O tema foi futebol feminino, acho que a gente está vivendo um momento ímpar com esse grande evento que vamos ter aqui no Brasil, que vai ser um divisor de águas para o nosso futebol feminino e para o futebol sul-americano, principalmente. Estamos aqui com o presidente Gianni Infantino, que apoia 100% o evento. Queremos realizar o melhor e maior torneio feminino da história. Então, estamos todos juntos, FIFA, CBF, Governo Federal, para fazer a melhor Copa do Mundo e deixar troféu aqui no Brasil”.