Luis Castro pede perdão publicamente após usar termo com conotação racista

A performance irregular do Grêmio, que culminou na derrota, de virada, para o arquirrival por 4 a 2, não foi a única impressão contrária no duelo. Isso porque, o técnico Luis Castro fez uma declaração com sentido racista após o revés no primeiro Gre-Nal da temporada. Deste modo, a alegação ganhou repercussão negativa depois do compromisso pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, que ocorreu no Beira-Rio. Portanto, após tomar conhecimento do impacto da fala, o comandante do Imortal decidiu se pronunciar pelas redes sociais, com o intuito de se desculpar pela atitude.

“Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão”

Em seguida ao resultado negativo, o treinador recebeu um questionamento sobre o resultado e classificou o placar, além do desempenho com termo preconceituoso. “Foi um dia negro para nós. Mas acabou? Não acabou. Vamos nos encontrar mais vezes. Não acabou aqui. Vamos continuar a trabalhar. É só ver como tomamos os gols para ver que temos que trabalhar”, detalhou Luis Castro.