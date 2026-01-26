Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luis Castro pede perdão publicamente após usar termo com conotação racista

Treinador recebe questionamento sobre resultado negativo do Imortal no clássico, define como “dia negro” e comentário ganha repercussão
A performance irregular do Grêmio, que culminou na derrota, de virada, para o arquirrival por 4 a 2, não foi a única impressão contrária no duelo. Isso porque, o técnico Luis Castro fez uma declaração com sentido racista após o revés no primeiro Gre-Nal da temporada. Deste modo, a alegação ganhou repercussão negativa depois do compromisso pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, que ocorreu no Beira-Rio. 

Portanto, após tomar conhecimento do impacto da fala, o comandante do Imortal decidiu se pronunciar pelas redes sociais, com o intuito de se desculpar pela atitude. 

“Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão” 

Em seguida ao resultado negativo, o treinador recebeu um questionamento sobre o resultado e classificou o placar, além do desempenho com termo preconceituoso. 

“Foi um dia negro para nós. Mas acabou? Não acabou. Vamos nos encontrar mais vezes. Não acabou aqui. Vamos continuar a trabalhar. É só ver como tomamos os gols para ver que temos que trabalhar”, detalhou Luis Castro. 

Urgência de correções no Grêmio 

Assim, com os indícios que o Tricolor Gaúcho apresentou no revés para o Inter, no primeiro Gre-Nal da temporada deixou uma preocupação. Principalmente pelo retorno da oscilação, que assombrou a equipe em grande parte da temporada passada. Além disso, o Imortal demonstrou menos intensidade em comparação ao adversário.

A partir disso, acumulou algumas perdas em divididas, especialmente no meio-campo. Outros problemas foram falhas individuais decisivas de Weverton e de Noriega. Ambos falharam no primeiro gol do rival, que teve o último toque em Marcos Rocha, antes de entrar contra a própria meta.  

O zagueiro peruano e o novo camisa 1 também tomaram decisões erradas em outros gols do Colorado. Inclusive, o capitão e lateral-direito do Grêmio demonstrou dificuldade em duelos individuais contra Carbonero, em que especialmente precisou conter o colombiano. 

