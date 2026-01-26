Luis Castro frisa queda de rendimento como diferencial para revés do Grêmio: “Equipe sumiu”

Comandante português pede reação do elenco do Imortal a influência negativa do revés no primeiro clássico da temporada / Crédito: Jogada 10

O técnico Luis Castro expôs sua insatisfação com a derrota do Grêmio, de virada, por 4 a 2 para o Internacional no primeiro clássico da temporada, no Beira-Rio, neste domingo (25). Inclusive, o comandante português reconheceu que o resultado será responsável pelo estabelecimento de um peso negativo no elenco. Apesar desse cenário, o profissional pediu que os seus jogadores reajam rapidamente. Até porque, a maratona de jogos no Campeonato Brasileiro não permitirá se abalarem, segundo seu relato. “Vai ter impacto negativo para nós? Claro que tem. Mas amanhã temos que nos levantar e seguir. Quarta-feira já temos o jogo contra o Fluminense e temos que nos apresentar bem”, destacou o treinador.

Abalo mental e declínio de rendimento do Grêmio Na sequência, Luis Castro identificou dois erros cruciais do Imortal para sofrer a derrota de virada para o Inter. Ele citou a queda de desempenho no segundo tempo e o aspecto mental como detalhes que precisam de correção para a sequência da temporada. “Uma equipe como a nossa que sofre em nove minutos três gols tem que tirar claramente ilações grandes do que é o jogo e da forma que deve se equilibrar mentalmente. Não podemos nos desequilibrar como desequilibramos a partir do 2 a 2. A equipe desapareceu durante uns minutos e foram fatais. Só poderá ser normal em um momento como este, de pré-temporada. Na temporada não pode acontecer de forma alguma”, avaliou o treinador.

“As lições é que temos que ser mentalmente estáveis. Tem impacto negativo, mas amanhã temos que nos levantar, quarta-feira temos o Fluminense e temos que nos apresentar bem. Fundamental recuperar mentalmente a equipe. Tem significado grande, mas não pode nos tirar e nem eu vou deixar que tire a confiança que tem para enfrentar as provas que tem pela frente”, concluiu. Situação no Estadual e estreia pelo Brasileiro O revés não fez o Tricolor gaúcho perder a liderança do Grupo B do Estadual, mesmo estacionando nos nove pontos. Mesmo assim, ainda há chances dessa situação ocorrer, pois o Caxias, segundo do grupo, ainda entra em campo na rodada.