Kaio César desembarca no Brasil para assinar com o Corinthians: “Empolgado”

Atacante chega ao Brasil para realização de exames médicos e assinatura de contrato, válido até o fim da temporada / Crédito: Jogada 10

O atacante Kaio César, de 21 anos, desembarcou no aeroporto de Guarulhos na tarde desta segunda-feira (26) para realização de exames e assinar contrato com o Corinthians até o fim da temporada. O jogador foi emprestado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, ao Timão.

O novo reforço corintiano disse estar feliz, empolgado e ansioso em vestir a camisa do clube.

“Expectativa é a melhor de todas, estou muito feliz de estar aqui, em um clube como o Corinthians. Um clube que todo jogador sonha em jogar. Estou muito feliz, empolgado, ansioso, é agora fazer os exames, a programação que vão me passar para, o mais rápido possível, estar à disposição do treinador”. A intenção do atacante é encarar o Flamengo no domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela Supercopa Rei. “Eu quero muito, todo jogador quer jogar uma final. Espero que até a final eu esteja à disposição para poder ir para o jogo”, afirmou.

Kaio César admite papo com Dorival Kaio César falou ainda que conversou com o técnico Dorival Júnior antes de desembarcar em São Paulo. “Sobre o Dorival, a gente teve uma conversa rápida. Eu vi o desejo dele em contar comigo, e isso já me deixou muito empolgado. Agora, em relação a jogar, eu vou sempre dar o meu melhor e deixar o resto com ele”. Em seguida, o novo reforço do Corinthians deixou uma mensagem aos torcedores.

“Um recado para a Fiel é esperar sempre o meu melhor. Um futebol com muita alegria e disposição. Eu vou estar sempre para ajudar os meus companheiros e dar alegria para a torcida”. Cria da base do Coritiba, Kaio César teve uma passagem pelo futebol português e chega para ser o atacante de lado de campo tão pedido pelo técnico Dorival Júnior. O Timão arcará com 100% do salário do jogador durante sua passagem pelo clube. Caso decida comprá-lo, terá que pagar 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões por 50% dos direitos econômicos.