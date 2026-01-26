John Kennedy resgata fama de carrasco e ganha confiança no Fluminense

John Kennedy resgata fama de carrasco e ganha confiança no FluminenseCentroavante marcou na vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (25), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara
John Kennedy voltou a brilhar em clássicos pelo Fluminense. Carrasco do Flamengo na base e com fama de “caçador de urubu”, o camisa 99 não marcava contra o rival desde 2021, quando fez dois na vitória por 3 a 1 no Brasileirão. Dessa forma, o atacante encerrou o jejum após balançar as redes na vitória por 2 a 1, neste domingo (25), pela quarta rodada da Taça Guanabara.
Com o gol neste último domingo, o Flamengo se isolou como a maior vítima de John Kennedy desde que ele subiu para o profissional, em 2021. Afinal, são três gols marcados contra o rival. Ao todo, o camisa 99 soma 25 gols em 136 jogos pelo Fluminense, incluindo o gol do título da Libertadores em 2023.
O gol na vitória sobre o Flamengo valeu mais do que os três pontos para o Fluminense. Afinal, John Kennedy busca recuperar a confiança em meio a busca do clube por um novo centroavante. Concorrente da posição dentro do elenco, Everaldo também marcou na vitória sobre o Nova Iguaçu, na última quinta-feira (22), no Luso Brasileiro. Entretanto, mesmo assim recebeu vaias.
Diferentemente de Everaldo, John Kennedy ainda conta com o apoio da torcida. O pênalti perdido contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil gerou desconfiança, mas o centroavante ainda tem respaldo, principalmente por ser prata da casa e ter sido o autor do gol do título da Libertadores de 2023. Dessa forma, ele tenta provar em 2026 que pode ser a referência do ataque.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.