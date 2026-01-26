Jemmes projeta temporada pelo Fluminense e não se intimida com pressão de substituir Thiago Silva

Após vencer o primeiro clássico com a camisa do Fluminense, Jemmes foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho. O zagueiro, de 25 anos, chegou com a missão de substituir Thiago Silva e assumiu a camisa 3. Contudo, não se intimidou com a pressão de ocupar o lugar do seu grande ídolo do futebol.

“É claro que jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Ele é uma referência para todos os zagueiros e um ídolo no futebol. Fico muito feliz de estar no Fluminense. O Thiago Silva é insubstituível e tem uma história linda no futebol, mas eu espero escrever a minha história e ter uma trajetória linda no Fluminense”, disse Jemmes.