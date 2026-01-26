Jemmes projeta temporada pelo Fluminense e não se intimida com pressão de substituir Thiago Silva

Jemmes projeta temporada pelo Fluminense e não se intimida com pressão de substituir Thiago SilvaZagueiro custou cerca de R$ 22 milhões e assinou contrato de cinco anos
Após vencer o primeiro clássico com a camisa do Fluminense, Jemmes foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho. O zagueiro, de 25 anos, chegou com a missão de substituir Thiago Silva e assumiu a camisa 3. Contudo, não se intimidou com a pressão de ocupar o lugar do seu grande ídolo do futebol.
“É claro que jogar com o Thiago Silva seria um privilégio enorme. Ele é uma referência para todos os zagueiros e um ídolo no futebol. Fico muito feliz de estar no Fluminense. O Thiago Silva é insubstituível e tem uma história linda no futebol, mas eu espero escrever a minha história e ter uma trajetória linda no Fluminense”, disse Jemmes.
Jemmes já disputou três jogos pelo Fluminense. Contratado para ser titular, o zagueiro ficou à disposição para os dois primeiros jogos com o time alternativo. No primeiro compromisso do elenco principal, ficou no banco de reservas. Contudo, voltou a iniciar uma partida no clássico com o Flamengo, neste domingo (25), no Maracanã, e projetou a sua primeira temporada no Tricolor das Laranjeiras.
“Estou ansioso para jogar a Libertadores. Nos últimos anos a minha carreira está sendo de muitos desafios, com a primeira Série B, primeira Série A… Agora vem a Libertadores. Espero fazer um grande campeonato e ajudar o Fluminense a conquistar o título. Minha adaptação foi muito rápida. De todos os clubes que joguei, onde eu mais me senti em casa foi no Fluminense. Estou muito à vontade”, afirmou.
