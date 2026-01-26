Internacional esbarra no modelo de pagamento em negociação por Derik Lacerda

Internacional esbarra no modelo de pagamento em negociação por Derik LacerdaQuestão financeira se torna principal empecilho no avanço das negociações entre o Colorado e o Cuiabá pelo atacante
O Internacional adotou postura cautelosa e monitora frequentemente a situação das tratativas com o Cuiabá pelo atacante Derik Lacerda. Isso porque, no cenário atual, houve uma paralisação das conversas entre os dois clubes, pois há um desacordo no modelo de pagamento. Na semana passada, o Colorado apenas estava em fase de sondagem envolvendo eventuais condições de negócio. Na oportunidade, o clube mato-grossesse indicou que apenas aceitaria liberar o jogador em definitivo e exige receber a quitação do valor acordado à vista. No entanto, o time do Beira-Rio pretendia parcelar a aquisição do jogador, de 26 anos.
Depois deste primeiro desacordo, não houve a retomada das negociações entre os clubes. Como o vínculo entre o Dourado e Derik Lacerda expira somente em 2028, a tendência é de que o Dourado priorize a recuperação da maior parte do investimento feito para contratá-lo. Inclusive, Internacional e Cuiabá obtêm êxito em conservar o mistério sobre as quantias envolvidas nas conversas. As informações são do portal “Gaúcha ZH”.
Há algumas semanas, o Göztepe, da Turquia, realizou uma investida formal de 1,5 milhão de euros pelo jogador. Entretanto, o Cuiabá não concordou em vender o atacante por esta quantia. Derik Lacerda despertou o interesse do Internacional e outros clubes do Brasil após a sua passagem por empréstimo pelo Sport na temporada passada.
Na ocasião, mesmo com o rebaixamento da equipe, ele se destacou pelo Leão da Ilha do Retiro. Isso porque fez seis gols em 17 partidas pelo Brasileirão. O desempenho, aliás, o permitiu ser o artilheiro do time naquela edição do torneio, porém a sua reta final no Sport foi marcada por polêmicas. Afinal, o clube pernambucano decidiu pelo seu afastamento do grupo e justificou que os motivos foram atos de indisciplina.
Internacional deseja contratar mais três reforços
A intenção do Colorado é fazer mais três contratações. Além do atacante, as outras prioridades são pelo menos mais um zagueiro e um lateral-esquerdo. Um outro alvo do setor ofensivo do Inter é o centroavante Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 pelo Vitória.
O jogador pertence ao CSKA Moscou, da Rússia, e o Internacional tenta convencer o clube europeu a liberar o jogador brasileiro, assim como conseguiu com o argentino Rodrigo Villagra. A argumentação é basicamente a mesma, já que em sua segunda temporada Alerrandro teve poucas chances de jogar até aqui. Neste intervalo, são apenas 26 partidas.
