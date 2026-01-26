Internacional esbarra no modelo de pagamento em negociação por Derik Lacerda

Questão financeira se torna principal empecilho no avanço das negociações entre o Colorado e o Cuiabá pelo atacante / Crédito: Jogada 10

O Internacional adotou postura cautelosa e monitora frequentemente a situação das tratativas com o Cuiabá pelo atacante Derik Lacerda. Isso porque, no cenário atual, houve uma paralisação das conversas entre os dois clubes, pois há um desacordo no modelo de pagamento. Na semana passada, o Colorado apenas estava em fase de sondagem envolvendo eventuais condições de negócio. Na oportunidade, o clube mato-grossesse indicou que apenas aceitaria liberar o jogador em definitivo e exige receber a quitação do valor acordado à vista. No entanto, o time do Beira-Rio pretendia parcelar a aquisição do jogador, de 26 anos. Depois deste primeiro desacordo, não houve a retomada das negociações entre os clubes. Como o vínculo entre o Dourado e Derik Lacerda expira somente em 2028, a tendência é de que o Dourado priorize a recuperação da maior parte do investimento feito para contratá-lo. Inclusive, Internacional e Cuiabá obtêm êxito em conservar o mistério sobre as quantias envolvidas nas conversas. As informações são do portal “Gaúcha ZH”.

Há algumas semanas, o Göztepe, da Turquia, realizou uma investida formal de 1,5 milhão de euros pelo jogador. Entretanto, o Cuiabá não concordou em vender o atacante por esta quantia. Derik Lacerda despertou o interesse do Internacional e outros clubes do Brasil após a sua passagem por empréstimo pelo Sport na temporada passada. Na ocasião, mesmo com o rebaixamento da equipe, ele se destacou pelo Leão da Ilha do Retiro. Isso porque fez seis gols em 17 partidas pelo Brasileirão. O desempenho, aliás, o permitiu ser o artilheiro do time naquela edição do torneio, porém a sua reta final no Sport foi marcada por polêmicas. Afinal, o clube pernambucano decidiu pelo seu afastamento do grupo e justificou que os motivos foram atos de indisciplina.