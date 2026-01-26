Imprensa internacional exalta hat-trick de Endrick pelo Lyon: ”Um escândalo”Atacante de 19 anos marca três vezes contra o Metz, chega a quatro gols em três jogos e recebe elogios de jornais espanhol e francês
O nome de Endrick ganhou força na imprensa internacional após a grande atuação na vitória do Lyon sobre o Metz, por 5 a 2, no último domingo, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Afinal, o atacante brasileiro foi o grande destaque do confronto ao marcar três gols, o primeiro hat-trick da carreira profissional, e liderar o triunfo da equipe.
Aliás, a performance chamou atenção de veículos tradicionais do futebol europeu. Afinal, na Espanha, o Diário As não poupou elogios ao jovem de 19 anos, classificando sua atuação de forma enfática. “Endrick é um escândalo. O brasileiro liderou o Lyon na vitória por 5 a 2 sobre o Metz, com um hat-trick. Ele já acumula cinco participações em gols em suas três primeiras partidas na França””, destacou o jornal.
Na França, o L’Équipe também exaltou o brasileiro, apontando seu papel decisivo no resultado e na arrancada do Lyon na tabela. “Liderado pelo hat-trick de Endrick, o Lyon goleia o Metz e fica a dois pontos do Olympique de Marseille. Com três gols, o fenômeno brasileiro e sua equipe venceram com folga o lanterna da Ligue 1 em casa, no domingo, com grande sucesso ofensivo (5-2)”, escreveu o periódico.
Endrick vem brilhando na França
Além dos gols, os números individuais reforçaram o impacto de Endrick na partida. Afinal, o atacante acertou o alvo em todas as seis finalizações que tentou. Ele abriu o placar aos 11 minutos e voltou a balançar as redes no quarto e no quinto gols da equipe. Emprestado pelo Real Madrid até o fim da temporada, Endrick soma agora quatro gols em apenas três partidas com a camisa do Lyon.
