Ídolo se irrita após Crespo citar que São Paulo brigará contra o descenso: “Fracassado”

Ex-atacante do Tricolor Paulista participa de programa esportivo e considera que declaração causará influência negativa no grupo / Crédito: Jogada 10

Müller, ex-atacante do São Paulo, ocupa a função de comentarista esportivo e atua no programa “Mesa Redonda”, da “TV Gazeta”. Na última atração, que vai ao ar semanalmente aos domingos, o ex-jogador mostrou irritação com as declarações do argentino Hernán Crespo. Afinal, o treinador da equipe frisou preocupação com o risco de rebaixamento na próxima edição do Brasileirão. Assim, com fortes críticas, Müller destacou o episódio protagonizado pelo treinador do Tricolor Paulista como indevido.

“Essa é uma declaração de um treinador fracassado, de um treinador que está dizendo não acreditar no seu time, além de não acreditar nele próprio e na sua comissão técnica. Ele afirma que o Campeonato Brasileiro, que tem Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e etc, não é um campeonato dele, o São Paulo. Na verdade, é um campeonato com os outros que brigam para baixo. Se você pensa assim, isso afeta o grupo”, destacou o ídolo do Tricolor Paulista.

“E o que o torcedor vai pensar? Olha, quarta-feira que vem (28), tudo bem, vai jogar contra o Flamengo. Até pode ser uma derrota anunciada, mas você não pode pensar em lutar por 45 pontos”, concluiu o ex-atacante. Declarações polêmicas sobre a situação do São Paulo As afirmações de Crespo, que causaram susto pela sinceridade, ocorreram após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no último sábado (24), pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

“Sim, estamos preocupados com isso (rebaixamento). Mas temos três rodadas, Santos, Primavera e Ponte Preta, que pode acontecer de tudo. Porque podemos classificar. Então temos que jogar o jogo. Acho que ninguém gosta da derrota. Mas acho que tem derrotas e derrotas. Com a Portuguesa, foi realmente preocupante. Hoje não. Faz mal? Sim, claro, ninguém queria perder”, argumento Crespo. “Acho que o time está crescendo, claramente o calendário é o calendário. Você tem Palmeiras, Flamengo, Santos, Santos, não ajuda. Mas, no momento que está o clube é a gente. Mas estou confiante. Acho que em breve as coisas começarão a melhorar. Fora que chegarão reforços, chegarão os meninos depois da Copinha. Acho que temos futuro, mas o futuro, como falei, no Brasileirão (a meta é) 45 pontos. Esse é o futuro. 45 pontos e tentar construir como a gente jogou hoje”, complementou o treinador do São Paulo. No dia seguinte, os comentários do comandante argentino causaram desdobramentos com o presidente do Tricolor Paulista. Após o vice-campeonato na Copinha, Harry Massis Júnior demonstrou discordância com as declarações de Crespo. Além disso, o mandatário demonstrou confiança em garantir uma vaga para a próxima edição da Libertadores.