Gre-Nal termina com cadeiras arremessadas no Beira-Rio; vídeo viraliza

Torcedores do Grêmio alegam efeito à ação de colorados após a vitória do Inter por 4 a 2 no clássico válido pelo Gauchão 2026

Se o Gre-Nal 449 teve contornos eletrizantes dentro de campo, fora dele foi o clima de tensão que pairou. Logo após a vitória do Internacional por 4 a 2, no domingo (25), torcedores do Grêmio arremessaram cadeiras no Beira-Rio em direção ao setor por onde a torcida colorada deixava o estádio. O registro rapidamente se espalhou em versões conflitantes nas redes sociais.

O vídeo divulgado pela Rádio GreNal mostra cadeiras sendo lançadas das arquibancadas em direção aos colorados nos minutos finais do clássico. Nota-se, no registo, que poucos tricolores se envolveram na ação — que dominou os assuntos pós-clássico na web.