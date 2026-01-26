Fora dos planos de Sampaoli, Biel é liberado pelo Atlético para acertar com clube da Arábia Saudita

Atacante tinha contrato de empréstimo até o final do ano, mas o Sporting, de Portugal recebeu proposta pelo jogador

O Atlético não vai contar com o atacante Biel nesta temporada. O Galo inclusive já liberou o jogador para viajar para a Arábia Saudita, já que ele tem negociação avançada com um clube do país. A negociação será por empréstimo até o meio do ano, quando termina o vínculo do atleta com o time mineiro.

O próprio Atlético foi quem divulgou a informação. Os direitos econômicos de Biel pertencem ao Sporting, de Portugal, que informou ao Galo pela proposta do clube árabe. O atacante não estava nos planos do técnico Jorge Sampaoli, tanto que sequer foi relacionado na atual temporada.