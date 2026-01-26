Fora dos planos de Sampaoli, Biel é liberado pelo Atlético para acertar com clube da Arábia Saudita

Fora dos planos de Sampaoli, Biel é liberado pelo Atlético para acertar com clube da Arábia SauditaAtacante tinha contrato de empréstimo até o final do ano, mas o Sporting, de Portugal recebeu proposta pelo jogador
O Atlético não vai contar com o atacante Biel nesta temporada. O Galo inclusive já liberou o jogador para viajar para a Arábia Saudita, já que ele tem negociação avançada com um clube do país. A negociação será por empréstimo até o meio do ano, quando termina o vínculo do atleta com o time mineiro.
O próprio Atlético foi quem divulgou a informação. Os direitos econômicos de Biel pertencem ao Sporting, de Portugal, que informou ao Galo pela proposta do clube árabe. O atacante não estava nos planos do técnico Jorge Sampaoli, tanto que sequer foi relacionado na atual temporada.
Contratado pelo Atlético por empréstimo em julho do ano passado, Biel poderia ser comprado pelo clube mineiro caso cumprisse metas de desempenho, o que não aconteceu. Ao todo, o atacante defendeu o Galo em 24 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.
