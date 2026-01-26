Fora dos planos de Diniz, Garré treina separado e negocia saída do Vasco

Fora dos planos de Diniz, Garré treina separado e negocia saída do VascoArgentino não foi relacionado nos últimos dois jogos. Empresários do atleta já foram comunicados para procurar um novo clube para o jogador
Após ser titular do Vasco no empate com o Nova Iguaçu, Garré ficou fora dos relacionados nos dois jogos seguintes, contra Flamengo e Boavista. Essa ausência, porém, tem explicação: o técnico Fernando Diniz não conta com o meia-atacante em seu planejamento. Por isso, o jogador vem treinando separado do elenco. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Jogada10.
Diante desse cenário, o Vasco já comunicou os empresários de Garré para buscar um novo clube para o argentino. Entre os interessados, aparece o Damac, da Arábia Saudita, que deseja o jogador por empréstimo até o fim da temporada local, prevista para terminar no meio do ano. A equipe saudita, que luta contra o rebaixamento, se mostra disposta a pagar cerca de 350 mil dólares (R$ 1,85 milhão na cotação atual), além de assumir integralmente os salários do atleta.
Além disso, o Huracán, da Argentina — clube em que Garré se destacou em 2022 — também demonstrou interesse em sua contratação. No entanto, os termos apresentados não agradaram à diretoria vascaína, e as negociações não avançaram. O Cruz-Maltino busca reduzir a folha salarial e minimizar o prejuízo financeiro da operação, já que desembolsou cerca de R$ 15 milhões ao Krylya Sovetov, da Rússia, pela contratação do jogador no ano passado.
Até aqui, Garré disputou 22 partidas pelo Vasco, não marcou gols e contribuiu com apenas uma assistência. O contrato do meia-atacante com o clube vai até o fim de 2027.