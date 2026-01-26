Fora dos planos de Diniz, Garré treina separado e negocia saída do Vasco

Argentino não foi relacionado nos últimos dois jogos. Empresários do atleta já foram comunicados para procurar um novo clube para o jogador

Após ser titular do Vasco no empate com o Nova Iguaçu, Garré ficou fora dos relacionados nos dois jogos seguintes, contra Flamengo e Boavista. Essa ausência, porém, tem explicação: o técnico Fernando Diniz não conta com o meia-atacante em seu planejamento. Por isso, o jogador vem treinando separado do elenco. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pelo Jogada10.

Diante desse cenário, o Vasco já comunicou os empresários de Garré para buscar um novo clube para o argentino. Entre os interessados, aparece o Damac, da Arábia Saudita, que deseja o jogador por empréstimo até o fim da temporada local, prevista para terminar no meio do ano. A equipe saudita, que luta contra o rebaixamento, se mostra disposta a pagar cerca de 350 mil dólares (R$ 1,85 milhão na cotação atual), além de assumir integralmente os salários do atleta.