Fluminense presenteia presidentes da Fifa e da CBF

Fluminense presenteia presidentes da Fifa e da CBFGianni Infantino, presidente da Fifa, e Samir Xaud, presidente da CBF, recebem camisa do Fluzão antes de Fla-Flu no Maracanã
Antes de a bola rolar para Fluminense x Flamengo, no último domingo (25/1), no Maracanã, dirigentes do Tricolor carioca se encontraram com os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da CBF, Samir Xaud, além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro – flamenguista assumido. As personalidades estavam no Maior do Mundo, afinal, para evento da Fifa que contou com homenagem aos brasileiros campeões mundiais com a Seleção Brasileira.
Tal evento, aliás, dizia respeito à ação de promoção para a Copa do Mundo feminina de 2027, que ocorrerá no Brasil. A cúpula do Fluminense era representada pelo presidente, Mattheus Montenegro; vice-presidente, Ricardo Tenório; e diretor-geral, Mário Bittencourt. Infantino e Samir Xaud receberam camisas do Flu personalizadas com seus nomes.
LEIA MAIS: Fluminense encaminha renovação com Serna
O mesmo ocorreu com Gustavo Dias Henrique, vice-presidente da CBF, e com o governador Cláudio Castro. Outros que participaram do encontro foram o ministro do Esporte, André Fufuca, e o diretor-geral da Puma – fornecedora de material esportivo do Fluminense – na América Latina, Carlos Laje.
Em campo, o Tricolor venceu o arquirrival Flamengo por 2 a 1, complicando a vida do Rubro-Negro no Carioca. Afinal, a equipe atual bicampeã do estadual surge na quinta e penúltima posição do Grupo B, com quatro pontos. Como só tem mais uma partida por fazer, só pode chegar aos sete pontos, o que significa que o time de Filipe Luís pode terminar entre os eliminados, que disputam o Grupo X – quadrangular para evitar o rebaixamento no Carioca.