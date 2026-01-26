Fluminense presenteia presidentes da Fifa e da CBF

Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Samir Xaud, presidente da CBF, recebem camisa do Fluzão antes de Fla-Flu no Maracanã / Crédito: Jogada 10

Antes de a bola rolar para Fluminense x Flamengo, no último domingo (25/1), no Maracanã, dirigentes do Tricolor carioca se encontraram com os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, e da CBF, Samir Xaud, além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro – flamenguista assumido. As personalidades estavam no Maior do Mundo, afinal, para evento da Fifa que contou com homenagem aos brasileiros campeões mundiais com a Seleção Brasileira. Tal evento, aliás, dizia respeito à ação de promoção para a Copa do Mundo feminina de 2027, que ocorrerá no Brasil. A cúpula do Fluminense era representada pelo presidente, Mattheus Montenegro; vice-presidente, Ricardo Tenório; e diretor-geral, Mário Bittencourt. Infantino e Samir Xaud receberam camisas do Flu personalizadas com seus nomes.

