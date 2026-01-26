Fluminense encaminha renovação com Serna

Atacante colombiano estava na mira do Boca Juniors, da Argentina. Novo vínculo será válido até o fim de 2028

O Fluminense está perto de oficializar a renovação do contrato do atacante Kevin Serna. Alvo do Boca Juniors, da Argentina, o jogador está nos planos para a temporada de 2026 e encaminhou a prorrogação do vínculo até o fim de 2028, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.

Restam poucos detalhes para a negociação ser fechada. O empresário do jogador, aliás, acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Flamengo ao lado do diretor geral Mário Bittencourt, neste último domingo (25), no Maracanã. O atacante colombiano, inclusive, fez um dos gols da vitória por 2 a 1.