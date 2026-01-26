Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense encaminha renovação com Serna

Fluminense encaminha renovação com Serna

Atacante colombiano estava na mira do Boca Juniors, da Argentina. Novo vínculo será válido até o fim de 2028
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense está perto de oficializar a renovação do contrato do atacante Kevin Serna. Alvo do Boca Juniors, da Argentina, o jogador está nos planos para a temporada de 2026 e encaminhou a prorrogação do vínculo até o fim de 2028, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.

Restam poucos detalhes para a negociação ser fechada. O empresário do jogador, aliás, acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Flamengo ao lado do diretor geral Mário Bittencourt, neste último domingo (25), no Maracanã. O atacante colombiano, inclusive, fez um dos gols da vitória por 2 a 1.

No início desta temporada, Kevin Serna entrou na mira do Boca Juniors, da Argentina. O clube argentino tentou a contratação após perder o atacante Marino Hinestroza para o Vasco. Contudo, o Fluminense recusou a proposta, que girava em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).

Contratado em 2024, Kevin Serna custou 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos do atacante, junto ao Alianza Lima, do Peru. Desde a sua chegada, o atacante colombiano se destacou em jogos decisivos. Ao todo, ele soma 19 gols e 10 assistências em 90 jogos. Em 2026, são três gols em duas partidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar