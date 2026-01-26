Fluminense encaminha renovação com Serna

Fluminense encaminha renovação com SernaAtacante colombiano estava na mira do Boca Juniors, da Argentina. Novo vínculo será válido até o fim de 2028
O Fluminense está perto de oficializar a renovação do contrato do atacante Kevin Serna. Alvo do Boca Juniors, da Argentina, o jogador está nos planos para a temporada de 2026 e encaminhou a prorrogação do vínculo até o fim de 2028, de acordo com o jornalista Gabriel Amaral, do canal “Raiz Tricolor”.
Restam poucos detalhes para a negociação ser fechada. O empresário do jogador, aliás, acompanhou a vitória do Fluminense sobre o Flamengo ao lado do diretor geral Mário Bittencourt, neste último domingo (25), no Maracanã. O atacante colombiano, inclusive, fez um dos gols da vitória por 2 a 1.
No início desta temporada, Kevin Serna entrou na mira do Boca Juniors, da Argentina. O clube argentino tentou a contratação após perder o atacante Marino Hinestroza para o Vasco. Contudo, o Fluminense recusou a proposta, que girava em torno de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 27 milhões).
Contratado em 2024, Kevin Serna custou 1,8 milhão de dólares (R$ 9,7 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos do atacante, junto ao Alianza Lima, do Peru. Desde a sua chegada, o atacante colombiano se destacou em jogos decisivos. Ao todo, ele soma 19 gols e 10 assistências em 90 jogos. Em 2026, são três gols em duas partidas.
