Fluminense anuncia renovação com Serna

Ponta colombiano, que tinha vínculo até o fim de 2027, assina até dezembro de 2028; jogador era cobiçado pelo Boca Juniors (ARG)

O Fluminense anunciou no começo da noite desta segunda-feira (26/1) a renovação de contrato do ponta Kevin Serna, de 28 anos. O colombiano, contratado ainda em 2024 pelo Tricolor, renovou por um ano. Ele, afinal, tinha vínculo até o fim de 2027.

No entanto, após proposta realizada pelo Boca Juniors (ARG) para contar com o atacante, o Fluminense optou por oferecer uma melhoria salarial ao jogador, que renova até o fim de 2028. Ele assinou contrato no CT Carlos Castilho, segundo o próprio clube anunciou.