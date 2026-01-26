Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense anuncia renovação com Serna

Fluminense anuncia renovação com Serna

Ponta colombiano, que tinha vínculo até o fim de 2027, assina até dezembro de 2028; jogador era cobiçado pelo Boca Juniors (ARG)
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense anunciou no começo da noite desta segunda-feira (26/1) a renovação de contrato do ponta Kevin Serna, de 28 anos. O colombiano, contratado ainda em 2024 pelo Tricolor, renovou por um ano. Ele, afinal, tinha vínculo até o fim de 2027.

No entanto, após proposta realizada pelo Boca Juniors (ARG) para contar com o atacante, o Fluminense optou por oferecer uma melhoria salarial ao jogador, que renova até o fim de 2028. Ele assinou contrato no CT Carlos Castilho, segundo o próprio clube anunciou.

LEIA MAIS: Savarino aparece no BID e pode estrear pelo Fluminense

Serna chegou ao Fluminense em meados de 2024 proveniente do Alianza Lima (PER). Inicialmente reserva, ele conquistou espaço aos poucos, tornando-se peça chave na recuperação do Flu no Brasileirão do ano em questão. Na ocasião, a equipe carioca lutava ferrenhamente contra o rebaixamento, com Serna marcando gols em vitórias importantes como contra o Cuiabá e o Palmeiras nas partidas finais do torneio.

Em 2025, aliás, virou titular, especialmente após a saída de Jhon Arias rumo ao Wolverhampton (ING). Assim, angariou 67 partidas, anotando 13 gols e contribuindo com nove assistências no período. Não à toa, começou 2026 como um dos principais jogadores do elenco tricolor, chamando a atenção do Boca Juniors, que perdeu queda de braço com o Vasco pelo ponta Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional (COL).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar