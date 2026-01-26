Fluminense anuncia renovação com Serna

Fluminense anuncia renovação com SernaPonta colombiano, que tinha vínculo até o fim de 2027, assina até dezembro de 2028; jogador era cobiçado pelo Boca Juniors (ARG)
O Fluminense anunciou no começo da noite desta segunda-feira (26/1) a renovação de contrato do ponta Kevin Serna, de 28 anos. O colombiano, contratado ainda em 2024 pelo Tricolor, renovou por um ano. Ele, afinal, tinha vínculo até o fim de 2027.
No entanto, após proposta realizada pelo Boca Juniors (ARG) para contar com o atacante, o Fluminense optou por oferecer uma melhoria salarial ao jogador, que renova até o fim de 2028. Ele assinou contrato no CT Carlos Castilho, segundo o próprio clube anunciou.
Serna chegou ao Fluminense em meados de 2024 proveniente do Alianza Lima (PER). Inicialmente reserva, ele conquistou espaço aos poucos, tornando-se peça chave na recuperação do Flu no Brasileirão do ano em questão. Na ocasião, a equipe carioca lutava ferrenhamente contra o rebaixamento, com Serna marcando gols em vitórias importantes como contra o Cuiabá e o Palmeiras nas partidas finais do torneio.
Em 2025, aliás, virou titular, especialmente após a saída de Jhon Arias rumo ao Wolverhampton (ING). Assim, angariou 67 partidas, anotando 13 gols e contribuindo com nove assistências no período. Não à toa, começou 2026 como um dos principais jogadores do elenco tricolor, chamando a atenção do Boca Juniors, que perdeu queda de braço com o Vasco pelo ponta Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional (COL).
Ele não cansa de sorrir, não cansa de fazer gol decisivo e… não cansa de ser Tricolor! O atacante Kevin Serna renovou seu contrato por mais um ano com o #TimeDeGuerreiros.