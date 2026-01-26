Flamengo se complica após derrota no Fla-Flu e terá que secar rivais

Rubro-Negro terá que torcer por tropeços de concorrentes diretos para escapar do quadrangular contra o rebaixamento / Crédito: Jogada 10

O Flamengo se complicou no Campeonato Carioca. Afinal, após a derrota para o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (25), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro aumentou o risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Dessa forma, terá que torcer por tropeços de Boavista, Nova Iguaçu, Madureira e Maricá nas últimas duas rodadas. Com apenas mais um jogo pela frente, o Flamengo terá que secar os adversários diretos em duas partidas. Afinal, o Rubro-Negro antecipou a partida da quinta rodada da Taça Guanabara por causa da Supercopa Rei — e empatou com a Portuguesa-RJ. Assim, terá pela frente apenas o jogo contra o Sampaio Corrêa, no dia 7, às 21h (de Brasília), no Maracanã, enquanto os rivais jogarão mais duas vezes.

Na penúltima colocação do Grupo B e com apenas mais um jogo pela frente, o Flamengo alcança no máximo sete pontos. Na vice-liderança da chave, o Madureira já tem seis e precisa de dois pontos para fugir da mira do Rubro-Negro. O Tricolor Suburbano enfrenta a Portuguesa-RJ, nesta segunda-feira (26), às 17h, no Conselheiro Galvão.

Já o Boavista, que perdeu para o Vasco, também tem seis pontos e vive situação semelhante do Madureira. Por fim, Nova Iguaçu e Maricá, neste momento, são as principais ameaças do Flamengo. Afinal, a Laranja Mecânica da Baixada tem quatro pontos, enquanto o Tsunami é o lanterna do Grupo B, com três. Ambos ainda jogam na rodada contra Volta Redonda e Sampaio Corrêa, respectivamente. Quadrangular pode afetar o calendário do Flamengo O Flamengo, portanto, não depende de si para fugir do quadrangular contra o rebaixamento. Dessa forma, ficar fora da fase final do Campeonato Carioca é uma tragédia para o planejamento de início de temporada. Afinal, o Rubro-Negro terá que ocupar mais duas datas em meio a um calendário já cheio com outros compromissos em 2026. No regulamento do Carioca, os dois piores de cada grupo disputarão o quadrangular contra o rebaixamento, chamado de “Grupo X”. Dessa forma, eles vão se enfrentar em jogos de ida e volta. Ou seja, cada um joga seis vezes. Portanto, são duas datas a mais do que os times que avançam para a fase final do estadual. O pior colocado será rebaixado para a Série A2.