Flamengo e West Ham debatem forma de pagamento por Paquetá

Flamengo e West Ham debatem forma de pagamento por PaquetáCraque está muito perto de se tornar o novo reforço do Mengão para 2026; saiba o que falta para a negociação com o West Ham sair do papel
Com uma operação complexa pela frente, o Flamengo se mostra cada vez mais otimista em fechar a contratação de Lucas Paquetá. Isso porque o clube de origem do jogador, o West Ham (ING), já se mostra redutível quanto à forma de pagamento pelo atleta.
O Fla, afinal, pagará 41,25 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões no câmbio atual) ao time inglês. E, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o West Ham aceita receber parte do valor em parcelas de 2026 a 2028. O que falta para a negociação sair do papel, porém, são os valores de cada parcela e quanto o Flamengo pagará à vista.
A postura firme de Lucas Paquetá em querer se transferir para o Flamengo e as vitórias recentes do West Ham sem a presença do jogador ajudaram a destravar a negociação. Assim, a liberação do Paquetá será imediata, caso os clubes entrem em acordo pela forma de pagamento.
A negociação deve ser finalizada até o meio da semana. O desejo é ter Lucas Paquetá já na Supercopa Rei, contra o Corinthians, no domingo (1º/2), em Brasília. Ao finalizar a transferência pelos valores negociados, a contratação de Lucas Paquetá será a maior da história do futebol brasileiro. O Flamengo vai superar o Cruzeiro, que contratou Gerson recentemente. Além de Paquetá, o Rubro-Negro se reforçou com o zagueiro Vitão e o goleiro Andrew.