Flamengo e West Ham debatem forma de pagamento por Paquetá

Craque está muito perto de se tornar o novo reforço do Mengão para 2026; saiba o que falta para a negociação com o West Ham sair do papel / Crédito: Jogada 10

Com uma operação complexa pela frente, o Flamengo se mostra cada vez mais otimista em fechar a contratação de Lucas Paquetá. Isso porque o clube de origem do jogador, o West Ham (ING), já se mostra redutível quanto à forma de pagamento pelo atleta. O Fla, afinal, pagará 41,25 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões no câmbio atual) ao time inglês. E, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, o West Ham aceita receber parte do valor em parcelas de 2026 a 2028. O que falta para a negociação sair do papel, porém, são os valores de cada parcela e quanto o Flamengo pagará à vista.

