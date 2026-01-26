Flamengo deverá ter “reforços” de peso para estreia no Brasileirão

Rubro-Negro terá novos jogadores do elenco principal para esta quarta (28/1), em jogo contra o São Paulo; saiba quem / Crédito: Jogada 10

O Flamengo deverá contar com mais “reforços caseiros” contra o São Paulo, em jogo que representa a estreia das equipes no Brasileirão 2026, nesta quarta-feira (28/1). Isso porque a comissão técnica deverá ter Jorginho e Giorgian de Arrascaeta à disposição para o duelo em questão. A dupla, afinal, esteve no treino desta segunda (26/1) no CT Ninho do Urubu. Segundo o “ge”, ambos deverão constar entre os relacionados de Filipe Luís para o duelo, marcado para as 21h45 (de Brasília), no Morumbis.

LEIA MAIS: Flamengo e West Ham debatem forma de pagamento por Paquetá