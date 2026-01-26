Flamengo deverá ter “reforços” de peso para estreia no Brasileirão

Flamengo deverá ter “reforços” de peso para estreia no BrasileirãoRubro-Negro terá novos jogadores do elenco principal para esta quarta (28/1), em jogo contra o São Paulo; saiba quem
O Flamengo deverá contar com mais “reforços caseiros” contra o São Paulo, em jogo que representa a estreia das equipes no Brasileirão 2026, nesta quarta-feira (28/1). Isso porque a comissão técnica deverá ter Jorginho e Giorgian de Arrascaeta à disposição para o duelo em questão.
A dupla, afinal, esteve no treino desta segunda (26/1) no CT Ninho do Urubu. Segundo o “ge”, ambos deverão constar entre os relacionados de Filipe Luís para o duelo, marcado para as 21h45 (de Brasília), no Morumbis.
Após um mau início de Carioca, correndo risco até de rebaixamento, o Flamengo optou por antecipar o retorno de vários de seus principais atletas. Contra o Fluminense, no domingo (25/1), mais alguns retornaram. O volante, porém, foi desfalque nos dois últimos jogos por um procedimento odontológico. Arrascaeta também não estava em plenas condições, sendo preservado para a estreia no Brasileirão.
Outro que pode surgir na relação do treinador é Nicolás De la Cruz. Ele foi outro que não esteve presente no Maracanã para os clássicos com Vasco e Fluminense, respectivamente. Os outros jogadores do elenco principal tiveram controle de carga, como por exemplo Varela, que só pode atuar 30 minutos contra o Flu. A tendência, assim, é que praticamente todo o elenco esteja à disposição já para a final da Supercopa do Brasil, no domingo (1º/2), contra o Corinthians e, Brasília.