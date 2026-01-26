Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo deverá ter “reforços” de peso para estreia no Brasileirão

Flamengo deverá ter “reforços” de peso para estreia no Brasileirão

Rubro-Negro terá novos jogadores do elenco principal para esta quarta (28/1), em jogo contra o São Paulo; saiba quem
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo deverá contar com mais “reforços caseiros” contra o São Paulo, em jogo que representa a estreia das equipes no Brasileirão 2026, nesta quarta-feira (28/1). Isso porque a comissão técnica deverá ter Jorginho e Giorgian de Arrascaeta à disposição para o duelo em questão.

A dupla, afinal, esteve no treino desta segunda (26/1) no CT Ninho do Urubu. Segundo o “ge”, ambos deverão constar entre os relacionados de Filipe Luís para o duelo, marcado para as 21h45 (de Brasília), no Morumbis.

LEIA MAIS: Flamengo e West Ham debatem forma de pagamento por Paquetá

Após um mau início de Carioca, correndo risco até de rebaixamento, o Flamengo optou por antecipar o retorno de vários de seus principais atletas. Contra o Fluminense, no domingo (25/1), mais alguns retornaram. O volante, porém, foi desfalque nos dois últimos jogos por um procedimento odontológico. Arrascaeta também não estava em plenas condições, sendo preservado para a estreia no Brasileirão.

Outro que pode surgir na relação do treinador é Nicolás De la Cruz. Ele foi outro que não esteve presente no Maracanã para os clássicos com Vasco e Fluminense, respectivamente. Os outros jogadores do elenco principal tiveram controle de carga, como por exemplo Varela, que só pode atuar 30 minutos contra o Flu. A tendência, assim, é que praticamente todo o elenco esteja à disposição já para a final da Supercopa do Brasil, no domingo (1º/2), contra o Corinthians e, Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar