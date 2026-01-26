Filho homenageia Fernandão com foto durante seu casamento

Enzo Bizzotto, meio-campista do Vila Nova-GO, casou-se recentemente e aproveitou a data especial para homenagear seu pai, Fernandão. O ex-atacante conquistou a idolatria dos torcedores do Internacional em sua carreira como profissional, assim como de seu filho. A importância do ex-jogador para o meia da equipe goiana tornou-se evidente com a homenagem que recebeu. Assim, Enzo separou uma cadeira para colocar um retrato de Fernandão e no registro, o ex-atacante vestia a camisa colorada. Inclusive, havia uma rosa ao lado da foto na cerimônia, que marcou a oficialização da união do jogador do Vila Nova. A identificação do ex-jogador com o Colorado se explica por sua participação nas conquistas mais importantes da história do clube gaúcho.

Afinal, além de marcar gols importantes nas campanhas vitoriosas, também foi o capitão, quando o Inter venceu os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. A propósito, Enzo iniciou sua carreira exatamente nas categorias inferiores do Colorado, mas não teve oportunidades no profissional. Ele ficou na base do clube gaúcho entre 2019 e 2024. Acidente e trajetória de Fernandão pelo futebol Posteriormente, o meio-campista decidiu se transferir para o time sub-20 da Aparecidense, onde teve sua primeira chance no time principal. Em 2025, Enzo acertou sua ida para o Vila Nova. Já Fernandão começou sua carreira na base do Goiás. Com o gradativo destaque alcançou a Europa, mais especificamente na França, onde jogou pelo Olympique de Marselha e Toulouse.