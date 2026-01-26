Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Filho homenageia Fernandão com foto durante seu casamento

Ídolo do Internacional, além de passagens de destaque por Goiás e São Paulo, ex-atacante foi vítima de um acidente de helicóptero em 2014
Enzo Bizzotto, meio-campista do Vila Nova-GO, casou-se recentemente e aproveitou a data especial para homenagear seu pai, Fernandão. O ex-atacante conquistou a idolatria dos torcedores do Internacional em sua carreira como profissional, assim como de seu filho. A importância do ex-jogador para o meia da equipe goiana tornou-se evidente com a homenagem que recebeu. 

Assim, Enzo separou uma cadeira para colocar um retrato de Fernandão e no registro, o ex-atacante vestia a camisa colorada. Inclusive, havia uma rosa ao lado da foto na cerimônia, que marcou a oficialização da união do jogador do Vila Nova. A identificação do ex-jogador com o Colorado se explica por sua participação nas conquistas mais importantes da história do clube gaúcho.

 

Afinal, além de marcar gols importantes nas campanhas vitoriosas, também foi o capitão, quando o Inter venceu os títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2006. A propósito, Enzo iniciou sua carreira exatamente nas categorias inferiores do Colorado, mas não teve oportunidades no profissional. Ele ficou na base do clube gaúcho entre 2019 e 2024. 

Acidente e trajetória de Fernandão pelo futebol 

Posteriormente, o meio-campista decidiu se transferir para o time sub-20 da Aparecidense, onde teve sua primeira chance no time principal. Em 2025, Enzo acertou sua ida para o Vila Nova. Já Fernandão começou sua carreira na base do Goiás. Com o gradativo destaque alcançou a Europa, mais especificamente na França, onde jogou pelo Olympique de Marselha e Toulouse.

Posteriormente, ele retornou ao Brasil para defender o Internacional, onde passou cinco anos e depois foi atuar no Al-Gharafa, do Qatar. Na sequência, retornou ao Brasil mais uma vez e para o Goiás e encerrou sua carreira pelo São Paulo.  

O ex-atacante morreu em junho de 2014 após ser vítima de um acidente de helicóptero. A aeronave caiu de madrugada enquanto realizava trajeto pelo interior de Goiás. No momento, ela passava pela região de Aruanã.

