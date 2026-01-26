Ex-Vasco, Léo Lima vira cartola e assume coordenação do Olaria

Aposentado dos gramados, ex-meia de 44 anos inicia nova carreira fora das quatro linhas no futebol carioca / Crédito: Jogada 10

O futebol carioca ganhou uma novidade interessante fora das quatro linhas nesta segunda-feira (26). Nesse sentido, o Olaria anunciou oficialmente a contratação do ex-meia Léo Lima para o cargo de coordenador técnico. Dessa forma, o ex-jogador, que acumula passagens marcantes por gigantes como Vasco, São Paulo e Palmeiras, viverá sua primeira experiência na gestão esportiva aos 44 anos. Vale destacar que o desafio será na tradicional equipe da Rua Bariri, que atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca. Embora esteja aposentado desde 2019, quando defendeu a Anapolina-GO, Léo Lima vinha se preparando para essa transição de carreira. Portanto, ele revelou que está realizando cursos de gestão e acompanhando outros profissionais do mercado para adquirir a qualificação necessária.

Léo Lima demonstra otimismo Sobre a nova função, o agora dirigente demonstrou otimismo e clareza nos objetivos. Segundo ele, o foco principal será integrar o trabalho com a comissão técnica e, também, monitorar de perto as categorias de base para revelar talentos. Além disso, Léo pretende usar sua vasta vivência de vestiário para orientar o elenco atual: