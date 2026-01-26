Ex-Botafogo, Sousa reforça bom momento em sua primeira temporada em Portugal

O zagueiro David Sousa, jogador formado nas categorias de base do Botafogo e atualmente defendendo o Casa Pia, equipe da Primeira Divisão de Portugal, marcou, na última sexta-feira (23), um dos gols do Casa Pia no empate por 3 a 3 contra o AVS. Sousa anotou de cabeça o primeiro tento da sua equipe no duelo. Esse foi o segundo gol feito pelo brasileiro na atual temporada pela equipe portuguesa. O defensor celebrou o gol marcado. “Feliz por marcar mais um gol pelo Casa Pia. Foi um lance bem rápido e de coragem também, porque tive que dividir a bola no alto com o goleiro, sofri uma pancada na cabeça, mas cheguei antes e pude marcar o nosso primeiro gol na partida. Infelizmente não conseguimos o resultado positivo na partida, que era o nosso objetivo. Mas agora não temos muito o que lamentar, é preparar e focar na próxima rodada”, disse.

Sousa vive a sua primeira temporada atuando em Portugal. Antes do Casa Pia, o zagueiro de 24 anos teve passagem pelo futebol da Bélgica, tendo defendido o Cercle Brugge e o RWD Molenbeek. Na atual temporada, são 16 partidas pelo clube português e dois gols marcados.