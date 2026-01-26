Enzo Alves, filho de Marcelo, assina primeiro contrato profissional com o Real Madrid

Atacante de 16 anos é tratado como uma das principais promessas da base merengue e já soma convocações na seleção espanhola / Crédito: Jogada 10

Enzo Alves, filho do ex-lateral Marcelo, deu um passo importante na carreira nesta segunda-feira (26) ao assinar seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. Aos 16 anos, o atacante, visto internamente como um dos grandes talentos das categorias de base do clube, celebrou o momento nas redes sociais ao lado da família. LEIA MAIS: Alexandre Pato surge como possível comprador de clube da 4ª divisão inglesa

A assinatura do vínculo profissional é encarada como um caminho natural para o jovem, que vem se destacando na base do Real Madrid e já se firmou como um dos nomes mais promissores de sua geração. Dessa maneira, o bom desempenho também rendeu convocações frequentes para as seleções de base da Espanha, reforçando seu status de promessa.

“Feliz por assinar meu primeiro contrato profissional! ¡Hala Madrid!”, escreveu Enzo Alves em post publicado nas redes sociais. Além disso, Enzo tem avançado rapidamente nas categorias do clube. Em março de 2025, quando ainda tinha 15 anos, fez sua estreia pela equipe sub-19 do Real Madrid. E, mesmo sendo mais novo que a idade limite, acabou sendo chamado pela primeira vez para a seleção espanhola sub-17. O talento do atacante já havia chamado a atenção de Álvaro Arbeloa. Em dezembro do ano passado, quando ainda comandava o Real Madrid Castilla, o atual treinador da equipe principal levou Enzo para uma partida do Time B, então na terceira divisão espanhola. O jogo foi válido pela Premier League International Cup, contra o time sub-21 do Manchester City.