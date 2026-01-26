Endrick quebra recorde de Ronaldo com hat-trick pelo Lyon

Aos 19 anos, atacante brasileiro brilha contra o Metz e se torna o brasileiro mais jovem a marcar três gols em um mesmo jogo no futebol europeu / Crédito: Jogada 10

Endrick viveu uma noite especial neste domingo ao comandar a vitória do Lyon sobre o Metz por 5 a 2, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Francês. Autor de três gols, o atacante alcançou o primeiro hat-trick da carreira profissional. Além disso, estabeleceu uma marca histórica entre os brasileiros nas principais ligas da Europa. Com 19 anos e seis meses, Endrick se tornou o brasileiro mais jovem a marcar três vezes em uma mesma partida nas cinco grandes ligas europeias desde a temporada 1992/93. O feito supera o recorde que pertencia a Ronaldo Fenômeno, que havia conseguido um hat-trick aos 21 anos, quando defendia a Inter de Milão na temporada 1997/98.

O desempenho também colocou o jovem do Lyon em um seleto grupo no futebol francês. No século 21, apenas Jérémy Menez, Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé marcaram três gols em um jogo da Ligue 1 com idade inferior à de Endrick. Assim, reforça o peso do feito alcançado pelo brasileiro.

“Estou muito feliz. É meu primeiro hat-trick e vou me lembrar disso para o resto da vida. O time jogou uma partida fantástica. Obrigado aos meus companheiros e ao treinador. Temos que manter o ritmo”, afirmou Endrick, após a partida. A partida mágica de Endrick Dentro de campo, o brasileiro foi decisivo desde o início. Afinal, ele abriu o placar aos 11 minutos, voltou a marcar no quarto gol do Lyon, já nos acréscimos do primeiro tempo. Por fim, completou o hat-trick aos 42 minutos da etapa final, ao converter uma cobrança de pênalti. Além disso, a grande atuação repercutiu na imprensa europeia e ampliou o impacto imediato do atacante na França. Emprestado pelo Real Madrid até o fim da temporada, Endrick soma agora quatro gols em apenas três partidas com a camisa do Lyon.